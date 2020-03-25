Напівгола і з яскравим макіяжем: Вінні Харлоу демонструє "гарячий" образ для домашньої вечірки

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель порадувала фанатів новою серією жарких кадрів

Вінні Харлоу завжди вміла себе подати: 25-річна модель любить підкреслювати екзотичну зовнішність і фігуру спокусливими речами. На світських виходах, червоних доріжках і подіумі її можна побачити у максимально відкритому одязі, а часом і практично голою. І час карантину ніяк не вплинуло на пристрасть канадської моделі до подібних эксперимнтів.

Кілька годин тому Вінні показала, як проводить час під час самоізоляції. «День 10-ї карантину для себе: все, що я можу зробити, щоб продовжувати посміхатися, це зробити макіяж і влаштувати собі вечірку! Я так пишаюся, що ви, друзі, робите свою справу», – написала Харлоу під роликом, де виконує прямо в своїй спальні запальний танець, демонструючи свою пластику і почуття ритму.

Запальні танці моделі (відео: instagram.com/winnieharlow)

Одягнена вона в білий кроп-топ з глибоким вирізом на пишних грудях, а також бузкові легінси з сітчастими вставками. Завершують образ великі сережки-кільця. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зухвало випустивши пишні пасма. А над макіяжем попрацювала особливо ретельно. Бузкові тіні в тон леґінсів, довгі стрілки, накладні вії, блискучі губи і чітко промальовані брови...

Новий образ Вінні (фото: instagram.com/winnieharlow)

Пізніше Вінні додала пару фото, де показала свій мейк-ап поблизу, а також запропонувала шанувальникам навчити їх робити щось подібне. «Чи повинна я робити більше навчальних відео для Instagram з моїм макіяжем? Може, варто зробити відео про догляд за шкірою?», – написала популярна в мережі красуня. Шанувальники оцінили такі старання зірки не менше, ніж її спокусливі танці. Так що, можливо, незабаром у світі стане ще на одного б'юті-блогера більше.

Макіяж для домашньої вечірки (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, днями свій макіяж для домашньої вечері продемонструвала ще одна знаменита модель. Ешлі Грем використовувала яскраві відтінки і блискучі текстури, щоб підготуватися до сімейних посиденьок. За словами дівчини, це дуже піднімає настрій. Що ж, напевно, чоловік пишнотілої красуні також оцінив старання моделі.