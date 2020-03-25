Полуголая и с ярким макияжем: Винни Харлоу демонстрирует "горячий" образ для домашней вечеринки

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель порадовала фанатов новой серией жарких кадров

Винни Харлоу всегда умела себя подать: 25-летняя модель любит подчеркивать экзотическую внешность и точеную фигуру соблазнительными вещами. На светских выходах, красных дорожках и подиуме ее можно увидеть в максимально открытой одежде, а порой и практически обнаженной. И время карантина никак не повлияло на страсть канадской модели к подобным эксперимнтам.

Несколько часов назад Винни показала, как проводит время во время самоизоляции. «День 10-й карантина для себя: все, что я могу сделать, чтобы продолжать улыбаться, это сделать макияж и устроить себе вечеринку! Я так горжусь, что вы, ребята, делаете свое дело», – написала Харлоу под роликом, где исполняет прямо в своей спальне зажигательный танец, демонстрируя свою пластику и чувство ритма.

Зажигательные танцы модели (видео: instagram.com/winnieharlow)

Одета она в белый кроп-топ с глубоким вырезом на пышной груди, а также сиреневые легинсы с сетчатыми вставками. Завершают образ крупные серьги-кольца. Волосы она собрала в высокий хвост, дерзко выпустив пышные пряди. А над макияжем поработала особенно тщательно. Сиреневые тени в тон легинсам, длинные стрелки, накладные ресницы, блестящие губы и четко прорисованные брови…

Новый образ Винни (фото: instagram.com/winnieharlow)

Позже Винни добавила пару фото, где показала свой мейк-ап вблизи, а также предложила поклонникам научить их делать нечто подобное. «Должна ли я делать больше обучающих видео для Instagram с моим макияжем. Может, стоит сделать видео об уходе за кожей?», – написала популярная в сети красавица. Поклонники оценили такие старания звезды не меньше, чем ее соблазнительные танцы. Так что, возможно, вскоре в мире станет еще на одного бьюти-блогера больше.

Макияж для домашней вечеринки (фото: instagram.com/winnieharlow)

Напомним, на днях свой макияж для домашнего ужина продемонстрировала еще одна знаменитая модель. Эшли Грэм использовала яркие оттенки и блестящие текстуры, чтобы подготовиться к семейному ужину. По словам девушки, это очень поднимает настроение. Что ж, наверняка, супруг пышнотелой красавицы также оценил старания модели.