Повністю гола Алессандра Амбросіо підкорила бездоганним тілом на гарячому фото

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель запостила нове відверте фото

Алессандра Амбросіо днями продемонструвала гарячі фото, на яких позувала топлес. Бразильська супермодель вибрала в якості обарзу для фотосесії темно-сині трусики, а на голі груди накинула рушник. Схоже, таких гарячих кадрів їй здалося мало. Тепер 39-річна модель пішла ще далі – вона запостила фото, на якому постала повністю голою.

Нове фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра лежить на рушникові, кокетливо прикривши груди квіткою, а сама в цей час насолоджується соковитим песиком. Волосся вона зібрала у високий пучок, а макіяж виконала нейтральний. Уся в сяйві сонячних променів, вона здалася фанатам просто ангелом, що зійшов з небес. «Гаряче», «Ти сама як персик», «Соковита дівчина», «Вау, просто королева», «Чудова», «Дівчина-мрія», «Ангельська краса», – пишуть її віддані фанати. Сама Амбросіо підібрала в якості підпису рядки з пісні.

Аня Луїза вся в маму (фото: instagram.com/stewartshining; instagram.com/alessandraambrosio)

У своїх сторіз щаслива матуся показала дітей. Аня Луїза, що росте справжньою красунею, взяла участь у зйомці від професійного фотографа. Компанію їй склав і молодший брат Ноа. «У місті з'явилося нова малятко ... @anjalouise.a.m і хлопчик. Вона красуня..», – не втримався Стюарт Шайнінг, в об'єктиві якого з'явилася 11-річна дівчинка.

Нагадаємо, фанати колишнього «ангела» Victoria's Secret не втомлюються порівнювати юну дочку моделі з нею самою, запевняючи, що Аня точно стане не менш знаменитою. Що ж, дівчинка впевнено рухається до своєї мрії.