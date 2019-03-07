Так схудла! Дружина Миколи Тищенка показала розкішні форми в леопардовому бікіні

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Шанувальники Барановської зазначили, що їх улюблениця ще більше схудла

Алла Барановська не втомлюється дивувати шанувальників спекотними образами у відвертих купальниках. Нагадаємо, що на даний момент Алла разом зі своїм іменитим чоловіком – ресторатор та телеведучий Микола Тищенко – ніжиться під ласкавим сонцем Таїланду. До речі, пара вже два місяці відпочиває у цій азіатській країні. І поки що Барановська, яка раніше вже зачаровувала розкішною фігурою в білосніжному купальнику, лише зазначає, що скоро доведеться повертатися в Україну. Але коли саме це станеться, блогер не зізнається. Лише час від часу дражнить шанувальників – а чи не продовжити їм з Миколою відпустку ще трохи.

"Починається зворотний відлік днів до відльоту і кожен раз я порываюсь знову поміняти квитки", — пише Барановська.

І все ж шанувальників дружини ресторатора в черговий раз привернула саме її нове фото, на якому Алла позує у відкритому бікіні. При цьому Барановська приміряла супер тренд цього сезону — анімалістичний принт. Блогер віддала перевагу популярним плямам леопарда.

Свій пляжний образ Алла доповнила крислатим солом'яним капелюхом, а також сонцезахисними окулярами. При цьому Барановська позує в розкішній позі, лежачи на піску.

Алла Барановська в Таїланді (фото: instagram.com/allabonya)

Багато шанувальників Барановської по-доброму заздрять їй і захоплюються. Так, деякі зазначили, що під час відпочинку і розслаблених днів дружина Миколи Тищенка не тільки не набрала вагу, а навпаки — стала ще більш стрункою.

"Ви так схудли!"

"Ой, яка фоточка класна"

"Але вже кішечка"

"Ну як так можна?!? Так сексуально і в той же час елегантно"

"Яка Ви красуня"

"Просто шикарна"

"Алло, бомба"

"Пантера"

Алла Барановська також продемонструвала інший пляжний лук в сукні з анімалістичним принтом (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше дружина Тищенко відверто розповіла про сімейні сварки.

Також Алла показала екстремальні розваги в Таїланді.