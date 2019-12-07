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Дуже схожі: Лілія Ребрик похвалилася рідкісним фото з братом-відомим співаком

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.12.2019 - 09:47
Дуже схожі: Лілія Ребрик похвалилася рідкісним фото з братом-відомим співаком
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча опублікувала знімок з родичем

Лілія Ребрик завжди з задоволенням ділиться з шанувальниками приємними моментами життя і показує рідних і близьких людей. Так, на її сторінці в Instagram можна побачити фото з коханим чоловіком Андрієм Диким, донечками Поліною і Діаною, також вона публікувала знімки з батьками і сестрою. До речі, у Лілії також є відомий брат-артист, правда, двоюрідний. На цей раз вона вирішила показати рідкісний знімок з популярним родичем.

Їм виявився учасник гурту "Авіатор" Дмитро Тодорюк. До речі, справжнє прізвище Лілії саме Тодорюк. Примітно, що творчий родич теледіви також грає в театрі і його можна побачити у виставах.

На фото ведуча позує в прозорому вбранні з легким макіяжем і акуратно укладеними великими локонами. В руках вона тримає квіти.

Підписники артистки виявили схожість Лілії і Дмитра, а також зазначили, що вся сім'я теледіви відрізняється творчою жилкою.

Дуже схожі: Лілія Ребрик похвалилася рідкісним фото з братом-відомим співаком

Лілія Ребрик і Дмитро Тодорюк (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

  • Ви обоє дуже красиві і талановиті
  • Ви з братом дуже схожі
  • Ви схожі. Мені подобається гурт "Авіатор"
  • А все одне схожі! Дуже гарні!
  • Ви прекрасні! Від що значить, родичі! У обох сяє чарівна посмішка! Дмитрові бажаємо творчих успіхів! Чудовий колектив!
  • Буковина завжди славилася творчими людьми
  • Ціла династія талантів
  • Ви красиві, схожі
  • Клас, ви найкращі
  • Творча батьківщина
  • Чудове фото брата і сестрички

Скріншот коментарів

До речі, Дмитро торік приїжджав на виписку Лілії з пологового будинку після появи на світ молодшої донечки Поліни

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала як "чаклує" на кухні разом зі старшою донькою-хазяєчкою.

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