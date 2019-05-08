Схожа на маму: дочка Полякової похвалилася модельною фігурою на пляжі

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Маша поцікавилася у шанувальників їх думкою про популярний серіал

Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, може похвалитися модельною зовнішністю і довгими ногами, саме тому її часто порівнюють із зірковою мамою. Дівчинка відправилася разом зі співачкою на відпочинок до Єгипету, де почала зустрічатися з хлопцем на ім'я Максим, зіркова мама була не проти нового бойфренда, але поставилася до відносин Маші дещо скептично. Втім, парі довелося ненадлго розлучитися - юнак полетів у Київ, а Маша продовжила відпочинок. Юна красуня вирішила порадувати шанувальників пляжним фото і опублікувала в Instagram знімок у легкій короткій туніці.

На знімку вона кокетливо підняла край свого пляжного вбрання, максимально показавши у всій красі стрункі довгі ноги. Дівчинка дивиться вдалину, приклавши руку до обличчя. Її волосся відкинуте на одну сторону, а вітер злегка розвиває пасма.

На другому знімку Маша показала цікаву лялечку у вигляді героїні серіалу "Гра престолів" Дайенеріс Таргаріен.

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

"А ви дивитеся "Гру престолів"? Так співпало, що з виходом першої серії фінального сезону "Гра престолів" у мене з'явилася фігурка Дейнеріс. Така прикольна, з великою головою! А ви як, слідкуйте за цим серіалом? Дивилися? Чекали останній сезон?" - зазначила донька Олі Полякової.

Фото: Оля Полякова з донькою (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Маші захопилися її фігурою, а також поцікавилися, чи дозволяє її зіркова мама дивитися популярний серіал, адже в ньому багато відвертих сцен.

"Маш, ти дуже красива. Схожа на маму", "Красуня. Вся в маму", "Королева драконів ти", "Дивлюсь на цю фігуру, точніше, на конкретну її частина, і не можу пригадати, яке було питання", "Нічого проти Маші не маю, але чи не зарано такий серіал дивитися?", "Красива дівуля!" - писали фоловери.

Раніше хлопець Маші Полякової розповів історію їхнього знайомства і поділився подробицями відносин.