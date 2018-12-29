"Підтримував мене": Тодоренко зворушливо подякувала Топалову за сина

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Тодоренко також підвела підсумки 2018 року

Відома українська телеведуча, обличчя декількох сезонів тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко опублікувала веселе відео, у підписі до якого залишила досить серйозний коментар. Дівчина щиро і зворушливо зазначила головні досягнення, які стали реальними завдяки сильній підтримці з боку фанатів і чоловіка. Про це вона написала у своєму Instagram.

Регіна пише, що 2018-й рік був дуже продуктивним і насиченим в її житті — відкриття власного шоу, пропозиція руки і серця від Влада Топалова, народження сина, перемога в різних номінаціях від глянцевих видань і багато іншого. Вона зворушливо подякувала своєму чоловіку за народженого сина, назвавши малюка "найпрекраснішою у світі людиною".

"У 2018-му році стільки всього сталося, мені навіть страшно перераховувати, боюся щось втратити: запуск мого шоу П'ятниця з Регіною, нарешті мільйони переглядів, пропозиція руки і серця мого принца Влада Топалова, подорожі, зйомки реклам, грандіозний каннський кінофестиваль з Loreal MakeUp, перемоги в номінації "Пара Року" за версією журналу "Глумур" і "ОК!", і, звичайно ж, народження самого прекрасного в світі чоловічка. Хочу подякувати тим, хто весь цей рік підтримував мене і мою сім'ю, хто завжди був поруч, незважаючи ні на що!! Мої вірні передплатники, Фан-групи, без вашої підтримки складно уявити, яким був би 2018-й. Окреме спасибі за кльовий відос", — пише Тодоренко.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Відео: (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Тодоренко показала фігуру після пологів.

Примітно, що Регіна воліє не ділиться інформацією про первістка та обмежується лише загальними фразами. Наприклад, коли дівчина була відсутня у соцмережі кілька дні після пологів, підписники забили тривогу. Вони жваво цікавился самопочуттям мами і малюка.

Пізніше телеведуча вийшла на зв'язок і повідомила, що у неї все добре, заспокоївши стурбованих фанів. За дружину вирішив заступитися її чоловік, російський співак Влад Топалов. Він попросив не докучати його Регіні і дати їй насолодитися материнством і сімейним затишком.

Відео: РБК-Україна