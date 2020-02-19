Переможниця "Супермоделі по-українськи" Маша Гребенюк пояснила, чому переїхала в Ірландію

Маша Гребенюк в Ірландії

Переможниця третього сезону «Супермоделі по-українськи» на Новому каналі розповіла, як їй дається життя на дві країни, і де більше подобається проводити час

Восени 2019 року Маша Гребенюк повідомила шанувальникам про свій переїзд до столиці Ірландії – Дубліна. Туди модель вирушила разом із мамою. Але чому? Навіщо? Історія була таємнича. Але, як то кажуть, все таємне рано чи пізно стає явним.

– Річ у тім, що моя мама минулого року вийшла заміж, і вони з чоловіком планували переїхати в одну з європейських країн. З багатьох причин вибір припав саме на Ірландію, – говорить Гребенюк. – Спершу мій переїзд не був запланований – я мала залишитися в Україні, оскільки тут у мене навчання. Але мама і її чоловік вирішили організувати для мене «запасний аеродром» і оформити документи для проживання в Дубліні. Так я провела там два місяці, а тепер періодично їжджу до рідних.

Ірландію переможниця «Супермоделі по-українськи» вважає своєю другою домівкою, але, як і раніше, все найголовніше в її житті відбувається у Києві.

– Основне моє життя – в Україні. Улюблене навчання, підробітки в цікавих проектах, дозвілля, друзі, – розповідає учасниця реаліті Нового каналу. – А в Ірландії я приділяю час собі – багато гуляю і медитую, розбираюся з власними думками, їм fish&chips. Шикарна ірландська природа, свіже повітря і море допомагають добре прочистити голову.

Назавжди залишати Київ Маша поки що не хоче, адже дуже любить рідну країну.

– Це моя батьківщина і моя рідна земля. Важко зараз стояти перед вибором, – говорить Гребенюк. – Є багато причин любити Україну і, на жаль, в десять разів більше причин хотіти з неї виїхати.

Маша Гребенюк з мамою

Маша зазначає, що життя в Ірландії значно відрізняється від життя в Україні.

– В Ірландії все максимально демократично. Всі дотримуються правил, живуть за ними і поважають їх та своїх співгромадян. Ніхто нікому не заважає. Все цивільно і культурно. Твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. В Україні цього, на жаль, немає, – розповіла дівчина Новому каналу. – Найбільше мене засмучує, що в нас, в Україні, у кожному переході, в метро, на вулицях стоять жебраки бабці й дідусі, які продають якісь речі з барахолок, зелень, співають з останніх сил хрипким голосом, просто просять грошей. В Ірландії я не бачила жодного старого, який би жебракував. Наркомани, переселенці, цигани – так. Але при цьому всі пенсіонери живуть на гідному рівні, радіють життю, ходять на шопінг і в паби, щоб випити сидру.

Виходячи з досвіду життя в Ірландії, модель чітко розуміє, що хотіла б змінити в Україні:

– Насамперед це ставлення людей до інших людей і своєї країни. Хочеться, щоб на вулицях було чистіше, сміття утилізували окремо, а громадський транспорт не розвалювався на ходу і їздив за розкладом. Нам є чого прагнути, і, сподіваюся, ми до цього зрештою прийдемо.