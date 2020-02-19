Победительница "Супермодели по-украински" Маша Гребенюк объяснила, почему переехала в Ирландию

Маша Гребенюк в Ирландии

Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» на Новом канале рассказала, как ей дается жизнь на две страны, и где больше нравится проводить время

Осенью 2019 года Маша Гребенюк сообщила поклонникам о своем переезде в столицу Ирландии – Дублин. Туда модель отправилась вместе с мамой. Но почему? Зачем? История была покрыта мраком тайны. Но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным.

– Дело в том, что моя мама в прошлом году вышла замуж, и они с мужем планировали переехать в одну из европейских стран. По многим причинам выбор пал именно на Ирландию, – говорит Гребенюк. – Изначально мой переезд вообще не планировался – я должна была остаться в Украине, так как здесь у меня учеба. Но мама и ее муж решили организовать для меня «запасной аэродром» и оформить документы для проживания в Дублине. Так я и провела там два месяца, а теперь периодически езжу к родным.

Ирландию победительница «Супермодели по-украински» считает своим вторым домом, но, как и раньше, все самое главное в ее жизни происходит в Киеве.

– Основная моя жизнь – в Украине. Любимая учеба, подработки в интересных проектах, досуг, друзья, – рассказывает участница реалити Нового канала. – А в Ирландии я уделяю время себе – много гуляю и медитирую, разбираюсь в собственных мыслях, ем fish & chips. Шикарная ирландская природа, свежий воздух и море помогают хорошо прочистить голову.

Навсегда покидать Киев Маша пока что не хочет, так как очень любит родную страну.

– Это моя родина и моя родная земля. Тяжело сейчас стоять перед выбором, – говорит Гребенюк. – Есть много причин любить Украину и, к сожалению, в десять раз больше причин хотеть из нее уехать.

Маша Гребенюк с мамой

Маша отмечает, что жизнь в Ирландии значительно отличается от жизни в Украине.

– В Ирландии все максимально демократично. Все соблюдают правила, живут по ним и уважают их и своих сограждан. Никто никому не мешает. Все цивильно и культурно. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. В Украине этого, к сожалению, нет, – рассказала девушка Новому каналу. – Больше всего меня расстраивает, что у нас, в Украине, в каждом переходе, в метро, на улицах стоят нищие бабулечки и дедулечки, которые продают какие-то вещи с барахолок, зелень, поют из последних сил хриплым голосом, просто просят денежку. В Ирландии я не видела ни одного старика, который бы побирался. Наркоманы, переселенцы, цыгане – да. Но при этом все пенсионеры живут на достойном уровне, радуются жизни, ходят на шопинг и в пабы, чтобы выпить сидра.

Исходя из опыта жизни в Ирландии, модель четко понимает, что хотела бы изменить в Украине:

– В первую очередь, это отношение людей к другим людям и своей стране. Хочется, чтобы на улицах было чище, мусор утилизировали раздельно, а общественный транспорт не разваливался на ходу и ездил по расписанию. Нам есть к чему стремиться, и, надеюсь, мы к этому придем.