Переможниця Холотяк-3 несподівано вийшла заміж: яскраві фото щасливих молодят

Ганна Козир (фото: facebook.com/kozyranna)

Судячи з усього, весілля відбулося в ОАЕ

Ганна Козыр стала переможницею шоу Холостяк-3 на каналі СТБ. Дівчина повідомила шанувальникам про радісну подію - Аня вийшла заміж! Тільки от обранцем дівчини став зовсім не "той самий" герой програми. Нагадаємо, що "третім холостяком" був Андрій Іскорнєв, 35-річний пластичний хірург. Саме Іскорнєв у фіналі Холостяк-3 подарував Ганні заповітну обручку. Шанувальники шоу очікували, що Ганна і Андрій стануть "парою року". Однак буквально днями Козир опублікувала на своїй Facebook-сторінці весільні фото з новоспеченим чоловіком. Весілля або ж весільна подорож відбулася в ОАЕ.

Так, дівчина з чоловіком позують на тлі однієї з визначних пам'яток в Дубаї - готель-вітрило. На Ганні - білосніжна сукня, що облягає по фігурі з тонкого мережива. Свій весільний образ дівчина доповнила трендовою зачіскою - гладкий кінський хвіст з білосніжними стрічками.

Переможниця шоу Холостяк-3 зі своїм обранцем (фото: facebook.com/kozyranna)

Чоловік Ганни також позує в білому вбранні - вільна сорочка, шорти та зручні кросівки.

"Чоловік і дружина", - лаконічно підписала серію фото Аня.

А ось спільний знімок супроводила таким підписом:

“Напросилася я, звичайно, на ваші привітання, але поділитися своїм новим статусом з вами - момент відкритості. Дякую вам від серця за всі поздоровлення, побажання, посмішку і тепло, з якими я перечитувала все! Посилаємо всім величезні промені любові!"

Фото: facebook.com/kozyranna

Нагадаємо, що Ганна Козир і Андрій Іскорнєв розлучилися майже відразу після проекту. Після шоу пластичний хірург закрутив роман з іншою учасницею реаліті - Іриною Скориковою. Правда, з Ірою молодий чоловік теж розлучився.

Нагадаємо, раніше переможниця Холостяк 9 у модній шубці підкорила французьким шармом в Парижі.