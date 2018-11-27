Переможниця шоу Голос країни випустила дебютний кліп

Фото: колаж РБК-Україна

В ідею ролика було вкладено об'єднання автентичної України з її сучасністю

У світ вийшла дебютна відео-робота переможниці шоу Голос країни Олени Луценка на пісню "Над Україною".

"Над Україною" – перша авторська робота переможниці популярного талант-шоу Голос Країни Олени Луценко. Над створенням пісні та відео працювала велика команда професіоналів – MIXO Production. Над зйомками кліпу працювали дві знімальні групи, а екранізувати дебютну роботу Олени Луценко взявся молодий та талановитий режисер Олександр Махач. Для екранізації композиції "Над Україною" було задіяно три локації: музей української архітектури Пирогово, Ботанічний Сад та будівля Бізнес-Центру. Шикарну танцювальну постановку для кліпу зробив національний академічний ансамбль танцю імені Павла Вірського.

У відео-роботі «Над Україною» Олена Луценко примірила на себе два образи: традиційної української дівчини й також провела експеримент, який був зовсім неочікуваним для прихильників співачки, – заплела волосся у афрокосички, поєднам тим самим, в одне ціле, традиційну та сучасну Україну.

Олена Луценко (Фото: прес-служба)

""Над Україною" – для мене дуже важлива робота! Перша пісня – це мій перший, але впевнений крок до мрії. В цю роботу було вкладено багато зусиль, не тільки моїх, але й всієї команди, яка мені допомагала. Я люблю Україну та пишаюсь нею. Тому, мені би дуже хотілося, щоб ця пісня несла із собою тільки радість, любов та світло" – розповідає співачка Олена Луценко.

В ідею кліпу було вкладено поєднання аутентичної України з її сучасністю. Танці серед колон Бізнес-Центру, смілива Олени Луценко, але при цьому традиційний український наряд, символізують будівництво та відродження нової України.

Олена Луценко (Фото: прес-служба)

"Завдяки цій пісні я заново закохався в свою країну. Я знову усвідомив яке багатство у нас під ногами. Ця пісня, як відповідь на запитання, чому я тут, а не десь там. Новий образ Олени – це новий сучасний образ України. Молода, гарна, стильна, модна. І в той же час зберегла колорит, традиції, народну самобутність та культуру. На мій погляд, це сучасна народна пісня, яку повинна знати вся країна" – ділиться враженнями відомий музикант та наставник Олени Луценко на шоу Голос Країни Сергій Бабкін.

Дивитися кліп "Над Україною" можна за цим посиланням https://youtu.be/4v6b54j0e3M

У коментарях до відеокліпу меломани вітають артистку із дебютною роботою та захоплюються кліпом:

"Класний і сучасний кліп. А головне що Олена в ньому виглядає дуже круто. Браво за виконану роботу. Чекаємо нових!";

"Дуже гарний, сонячний кліп! Пісня неймовірна! Згадалися літні теплі дні! Бажаю вам удачі і натхнення у творчості!";

"Вітаю! Дуже красиво і сучасно!";

"Молодчинка! Дуже красиво! Пишаюся тобою! Маленька пташка - Соловейко!"...

Скрін: YouTube / CompMusicLimited

Раніше повідомлялося, що переможниці шоу Голос країни 8 Олені Луценко разом із почесним званням та 3-місячної ротацією на радіо подарували після перемоги квартиру в Києві.

Також ми писали про те, що Джамала показала, як з маленьким сином, чоловіком і батьками їхала на Голос країни.

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Відео: РБК-Україна