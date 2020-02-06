Переможниця Холостяк 9 розповіла про найкращу перевірку стосунків на міцність

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дарія Квіткова навела аргументи на користь спільного життя до шлюбу

Переможниця Холостяк 9 Дарія Квіткова нещодавно отримала пропозицію руки і серця від головного героя проекту Микити Добриніна. Пара більше року будувала стосунки поза камер, молоді люди навіть почали жити разом, а потім і зовсім вирішили скріпити союз штампом у паспорті. Знаменна подія відбулася під час зимових канікул Даші і Микити на острові Балі. Тепер же дівчина вирішила підняти на своїй сторінці в Instаgram тему співжиття до офіційного шлюбу і привела власні аргументи на користь такого рішення пари.

Даша уточнила, що ділиться виключно своєю думкою і намагається "зняти рожеві окуляри". "Мені просто хочеться, щоб молоді дівчатка подивилися реально на життя, а не чекали "ідеального ідеалу", - пояснила вона.



За словами нареченої екс-холостяка, чоловіки і жінки розцінюють співжиття по-різному, і часто це провокує непорозуміння і невдоволення.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Дуже важливо розуміти і вміти правильно співвідносити власні очікування з тим, чого хоче ваш партнер: може бути, він взагалі не бачить сенсу в шлюбі? І, якщо так, то після п'яти років очікування "того самого дня" звинувачувати в ситуації, що склалася, варто тільки себе, да і лише в тому, що вчасно не дізналися про його погляди.



Це зовсім не означає, що почувши від хлопця пропозицію з'їхатися, потрібно тут же насупити брови і зажадати від нього точну дату вашого вінчання, але поцікавитися його думкою щодо одруження, безумовно, варто", - уточнила Даша.

Також вона навела свої аргументи, чому вважає досвід спільного життя до шлюбу позитивним.



Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

"А в яких умовах ви зможете дізнатися про те, що прорив труби призводить вашого обранця в дику істерику і знерухомлює на пару-трійку годин? Чи готові ви до того, що вам доведеться самій затягувати хомут на змійовику і вичерпувати відрами воду, поки коханий, хитаючись з боку в бік, обіймає коліна?



Співжиття — це безцінний досвід, який дозволяє дізнатися про всі дрібниці без винятку і побачити людину справжньою, без прикрас. Просто прийміть той факт, що співжиття не передбачає швидкий шлюб, і крапка", - пояснила вона.

Досвід спільного відпочинку або подорожей дівчина вважає лише маленькою частиною уявлення про те, чи зможуть люди ужитися, адже не тільки свято життя, але і сірі будні є частиною повсякденної реальності.



Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Спільні подорожі та відпочинок на Мальдівах — це лише маленька частина "перевірки" чи зможете ви бути один з одним або ні. "Зрештою, нам захочеться просто зняти маску і бути вдома справжніми", - наводить вона аргумент.

Також Даша уточнила, що ні в якому разі не нав'язує свою точку зору і закликає молодих людей чинити так, як підказує їм серце і погляди на життя.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін чесно розповів про свій життєвий шлях, становлення, кар'єрні злети і прагнення.