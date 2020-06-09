Переможниця Холостяк-10 розповіла про жорстку реакцію тата на зраду Макса Михайлюка

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина подякувала шанувальникам за підтримку в непростий період

Переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова хоч і сама була ініціатором розриву стосунків з Максом Михайлюком, адже не змогла йому пробачити інтим на проекті з іншою учасницею, помітно важко переживає разрв з обранцем. За романтичною історією пари стежило безліч шанувальників проекту, сподіваючись, що закохані залишаться разом. Даша не підозрювала, що через якийсь час після закінчення зйомок і пост шоу в мережі наробить галасу заява про близькість холостяка з однією з учасниць, а глядачі поринуть выячислять розлучницю. Втім, дівчина стійко тримається і веде активне життя, намагаючись залишити неприємні спогади у минулому. Також вона розповіла, як батько відреагував на ситуацію з потенційним зятем.

На сторінці в Instagram Даша ділиться своїми думками і эмоцими, а також пише про переживання, отримуючи від шанувальників підтримку і розуміння. Не обходитися і без гарячих фото, адже дівчина – професійна гімнастка і може похвалитися стрункими формами. Так, під одним з гарячих кадрів топлес в одних джинсах вона вирішила подякувати підписникам за їх інтерес до її життя і щоденні теплі слова на свою адресу.

"Стільки різних "чому?", "та як так?", "а що, якщо?", "Даш, ну а може?"... щодня я читаю від вас. Звичайно, всі ці питання стосуються стосунків, проекту, Максима... Я розумію, що багато хто з вас сподівалися на казковий розворот подій і велику історію кохання. Я – теж. Але склалося саме так і я щиро вірю, що у Всесвіту на мене особливі плани і що я буду щаслива, просто трохи пізніше", - поділилася оптимістичними прогнозами Даша.

Даша з Холостяк-10 показала гаряче фото топлес (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Шанувальники дівчини поцікавилися, як відреагував її батько на новину про зраду Макса, адже потенційного зятя під час знайомства він прийняв з розпахнутими обіймами.

"Батько сказав шкодує, що пустив його на поріг", - коротко прокоментувала Даша.

Скріншот коментарів

Раніше Даша Ульянова, переможниця Холостяк-10, засвітила стрункі ніжки на зухвалому селфі з гримерки.

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Автор: Lite