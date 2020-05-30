Переможниця Холостяк 10 Даша зізналася, чи залишилася з Максом Михайлюком

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Пара вирішила розповісти свою історію після участі в проекті

Холостяк 10 Макс Михайлюк і його обраниця і переможниця проекту Даша Ульянова тримали інтригу і не зізнавалася, разом вони чи ні. Всі крапки над і пара розставила на пост-шоу, яке відбулося 29 травня на каналі СТБ. Даша і Макс зізналися, що вони не разом.

Більш того, в студію дівчина прийшла без каблучки, подарованої холостяком під час фінального вибору. За словами Даші, повернувшись у Київ, Макс почав займатися своїми справами і на пару місяців зовсім зник з поля зору. Дівчина в цей час вирішила навідати батьків. Але зустріч закоханих була зовсім не радісною – її затьмарило одкровення Макса.

"І тут Макс зізнається, що у нього був секс з іншою учасницею на проекті. У цей момент у мене стався шок, наче облили холодною водою. Можуть багато говорити, мовляв це проект. Але в моєму уявленні все інакше. Я думала, що ми були парою. Особливо після знайомства з моєю сім'єю", - розповіла Даша.

Фото: Холостяк-10 Макс Михайлюк і Даша Ульянова (instagram.com/flymax305)

Дівчина сприйняла це як зраду. Вона почала шукати причину в собі, але потім зрозуміла, що її провини у тому, що сталося немає.

Макс не заперечував, що заподіяв Даші біль, але зізнався, що інакше вчинити не міг і приховувати інформацію не хотів. При цьому холостяк запевнив, що Даша все ще йому дуже подобається, а свій вчинок він не вважає чимось кримінальним, адже під час участі в проекті він ще не визначився з фінальним вибором.

До речі, Дана – головна конкурентка Даші, після проекту навіть обговорила з нею те, що трапився на шоу – дівчина знала про інтим на проекті. Більше того, колишні учасниці залишилися в дружніх стосунках і дивилися разом деякі випуски.

Фото: Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/flymax305)

Максим ж на сторінці в Instagram побажав Даші щастя і зазначив, що їх історія залишилася без щасливого кінця.

"Даша, дякую за моменти, які ми розділили разом, і нехай love story без happy end'a, але незабутня, я просто хочу, щоб ти була щаслива", - написав він.

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Автор: Lite