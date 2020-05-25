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Переможниця Х-Фактора 10 Еліна Іващенко представить Україну на Слов'янському базарі

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2020 - 13:48
Переможниця Х-Фактора 10 Еліна Іващенко представить Україну на Слов'янському базарі
Еліна Іващенко (фото: прес-служба)

Фестиваль відбудеться у період з 13 по 21 липня

Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар-2020" у Вітебську пройде за раніше запланованою і затвердженою програмою, незважаючи на епідемію коронавіруса. Однак за словами Влада Багінського, керівника національного відбору на "Слов'янський базар", із-за непередбачуваних подій, пов'язаних з карантином, вибір представника від України проводили дистанційно: "В цьому році нам довелося піти на нестандартні заходи. На жаль, ми не змогли провести відбір в очній формі. Довелося відбирати переможців за заявками, надісланим на конкурс. В цьому році до нас надійшло понад 60".

Отже, кожен з членів журі самостійно розглядав матеріали конкурсантів і виставляв бали. Потім заповнені анкети відправлялися в український оргкомітет "Слов'янського базару-2020". За результатами голосування на 29-му конкурсі за честь країни побореться переможниця ювілейного сезону шоу "Х-фактор" (СТБ) Еліна Іващенко.

Сама Іващенко перемогу в національному відборі прокоментувала лаконічно: "Вважатиму за честь гідно представити нашу Країну!". І доповнила, що найближчим часом приступить до підготовки до конкурсу в команді з продюсером Вадимом Лисицею.

Нагадаємо, фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" проходить з 1992 року. За історію конкурсу представники України шість разів ставали володарями Гран-прі. Серед переможців та призерів були Олександр Пономарьов, Руслана, Наталія Могилевська та інші

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Автор: Юля Петрова

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