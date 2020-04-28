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Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 20:32
Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Зірка показує нові фото

Алессандра Амбросіо показала третю обкладинку для травневого випуску глянцевого журналу, який прикрасила зовсім недавно – іспанського ELLE. І якщо на перших двох вона постала в яскравих і стильних светрах, то остання вийшла по-справжньому літньою та «гарячою».

Зірка приміряла ансамбль із широких штанів золотисто-гірчичного відтінку – хіта цього сезону, а також бюстгальтера з власної лінії купальників Gal Floripa. На завершення стильного лука їй підібрали панаму в тон наряду і босоніжки на плоскій підошві, прикрашені черепашками. Модель сидить на пляжі, в тіні альтанки, крізь яку проступає яскраве сонце. Атмосферний кадр буквально оповитий мріями про теплий сезон з усіма його пригодами і насолодами.

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі

Третя обкладинка (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Прийде літо... Це бажання, яким ми поділилися з вами з третьою обкладинкою ELLE, запрошення закрити очі і відчути сонце на вашій шкірі, пісок на пляжі під вашими ногами, вітерець, шум хвиль. Свобода», – додала 39-річна красуня романтичний підпис.

Шанувальники почали висловлювати свою думку про новий знімок, не стримуючи слів захоплення від Алессандри, яка нітрохи не змінилася за останні кілька років.

  • Ти абсолютно красива і приголомшливо чудова
  • Ти виглядаєш так молодо, немов підліток
  • Прекрасна
  • Прекрасний ангел
  • Чудова обкладинка
  • Ти виглядаєш чудово в золотистому, Але
  • Ти вона з найкрасивіших жінок, які з'являлися на світ
  • Неймовірна

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образі

Коментарі до посту (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Також днями Алессандра запостила нові фото своєї дочки Ані Луїзи. Дівчинка продемонструвала свою модельну фігуру в чорному купальнику з зірочками, знову викликавши в мережі розмови про схожість зі своєю знаменитою мамою. Так, шанувальники Амбросіо впевнені, що в родині підростає нова супермодель і незабаром ми побачимо її на подіумах.

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо демонструє досконале тіло в стильному літньому образіДочка Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

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