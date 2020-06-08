Племінниця Софії Ротару Sonya Kay вийшла заміж: зворушливі весільні фото

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Дівчина вперше показала свого коханого - ним став хокеїст збірної України Олег Петров

Лише днями племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay активно вибирала весільну сукню і просила шанувальників допомогти їй визначитися, а вже 7 червня вона вийшла заміж і стала законною дружиною. Свого обранця дівчина раніше активно приховувала, але настав час представити його публіці - чоловіком Соні став хокеїст збірної України Олег Петров.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжним весільним фото з коханим.

"7.06.2020. Це був, напевно, найщасливіший день у моєму житті! Моє серце належить тобі! Люблю тебе безмежно!" - зворушливо написала новоспечена дружина.

Sonya Kay вийшла заміж (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Петров також виклав знімок з урочистості, на якому Соня сидить на дивані, а він стоїть позаду, обіймаючи кохану за плечі.

"Початок нового життя. Люблю тебе!" - прокоментував обранець співачки.

Чоловіком співачки став хокеїст Олег Петров (фото: instagram.com/1_petrov)

Кілька атмосферних кадрів з весілля також були опубліковані в записі thisisglamwish. На них можна розглянути весільну сукню дівчини - вона вибрала білосніжний наряд з оголеними плечима і відвертим декольте, а також довгим шлейфом і мереживними візерунками. У волоссі у Соні - красива діадема з каміння, а в руках великий букет з білих квітів.

"Емоції переповнювали, мені не вірилося, що цей день настав. Тепер чоловік моєї мрії, став моїм чоловіком. Я вдячна родині Софії Михайлівні, Ауріці Михайлівні, Анастасії Ротару, а також всім і кожному, хто був присутній у цей знаменний день і розділив радість з нами. Я щаслива і нехай це буде назавжди", — коментує Sonya Kay порталу Glam Wish.

Свято справляли в готелі в Києві, а серед гостей були помічені і зоряна тітка співачки Софія Ротару з сім'єю.

Sonya Kay вийшла заміж і показала весільні фото (фото: instagram.com/thisisglamwish)

Нагадаємо, спочатку співачка планувала повноцінне весілля, на якому повинно було бути близько 100 гостей, пишна церемонія і вечірка по завершенню, але через нещодавню трагедію в її сім'ї (у Соні помер батько, - прим. ред.), молода пара вирішила відзначити подію в тісному колі близьких і друзів.

Зазначимо, що Sonya Kay напередодні весілля присвятила обранцеві ліричну пісню.

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Автор: Марина Настевіч