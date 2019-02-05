Племінниця Ротару розбурхала мережу пікантним фото в білизні

Шанувальники співачки прийшли в захват від сміливого знімка

28-летняя певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), поделилась в сети откровенным фото. Девушка, которая является племянницей Софии Ротару, опубликовала смелый снимок на своей странице в Instagram, вызвав восторг подписчиков.

На пикантном фото Соня позирует в кружевном нижнем белье черного цвета, демонстрируя точеную фигуру. Сверху артистка набросила синий пиджак.

Фото: Соня Кей (instagram.com/sonyakayofficial)

Поклонники по достоинству оценили образ и фигуру певицы и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

"Божественно", "Queen", "Яка ти неймовірна", "Красотка. Супер", "Гарненька", "Дуже гарна", "Секси", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/sonyakayofficial)

Отметим, что Sonya Kay регулярно выпускает новые песни и видеоклипы. В начале 2019 года она презентовал музыкальное видео на песню "Ягуар", которое набрало на YouTube почти 1 миллион просмотров.

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