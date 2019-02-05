ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Племінниця Ротару розбурхала мережу пікантним фото в білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2019 - 11:08
Племінниця Ротару розбурхала мережу пікантним фото в білизні
Фото: Соня Кей (instagram.com/sonyakayofficial)

Шанувальники співачки прийшли в захват від сміливого знімка

28-річна співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), поділилася в мережі відвертим фото. Дівчина, яка є племінницею Софії Ротару, опублікувала сміливий знімок на своїй сторінці в Instagram, викликавши захват підписників.

На пікантному фото Соня позує в мереживній білизні чорного кольору, демонструючи відмінну фігуру. Зверху артистка накинула синій піджак.

Племінниця Ротару розбурхала мережу пікантним фото в білизні

Фото: Соня Кей (instagram.com/sonyakayofficial)

Шанувальники по достоїнству оцінили образ і фігуру співачки і залишили їй безліч компліментів в коментарях.

"Божественно", "Queen", "Яка ти неймовірна", "Красуня. Супер", "Гарненька", "Дуже гарна", "Сексі", - пишуть фоловери.

Племінниця Ротару розбурхала мережу пікантним фото в білизніПлемінниця Ротару розбурхала мережу пікантним фото в білизні

Скріншот коментарів (instagram.com/sonyakayofficial)

Зазначимо, що Sonya Kay регулярно випускає нові пісні та відеокліпи. На початку 2019 року вона презентував музичне відео на пісню "Ягуар", яке набрало YouTube майже 1 мільйон переглядів.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила бездоганними стритстайл-образами.

Ми також писали, що зваблива Даша Астаф'єва в білизні розохотила мережу. Співачка показала фотосесію в білизні і екстремальному міні, яке припала до смаку її підписникам в Instagram.

До речі, "богиня ламінату", чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді.

 

"А де білизна?": Лобода розбурхала фанів відвертим вбранням "Ідеальна": Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні
Новини України Ротарупевецфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся