Племінниця Ротару розбурхала мережу пікантним фото в білизні

Фото: Соня Кей (instagram.com/sonyakayofficial)

Шанувальники співачки прийшли в захват від сміливого знімка

28-річна співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), поділилася в мережі відвертим фото. Дівчина, яка є племінницею Софії Ротару, опублікувала сміливий знімок на своїй сторінці в Instagram, викликавши захват підписників.

На пікантному фото Соня позує в мереживній білизні чорного кольору, демонструючи відмінну фігуру. Зверху артистка накинула синій піджак.

Фото: Соня Кей (instagram.com/sonyakayofficial)

Шанувальники по достоїнству оцінили образ і фігуру співачки і залишили їй безліч компліментів в коментарях.

"Божественно", "Queen", "Яка ти неймовірна", "Красуня. Супер", "Гарненька", "Дуже гарна", "Сексі", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/sonyakayofficial)

Зазначимо, що Sonya Kay регулярно випускає нові пісні та відеокліпи. На початку 2019 року вона презентував музичне відео на пісню "Ягуар", яке набрало YouTube майже 1 мільйон переглядів.

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