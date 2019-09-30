"Плачу кілька разів на добу": Санта Дімопулос розповіла про перші дні материнства

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Два тижні тому співачка вдруге стала мамою

Співачка Санта Дімопулос всього два тижні тому знову стала мамою - 32-річна артистка народила дочку в одній з клінік Монако. Від попереднього шлюбу у артистки вже є 10-річний син Даніель. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася ніжним фото, на якому вона зображена топлес у напівпрозорій накидці, а також розповіла про перші дні материнства.

За словами Санти, вона вирішила відмовитися від послуг няні і все робить сама. При цьому поки що вона плаче по кілька разів за день.

"Сьогодні нам 2 тижні. Відповідаю найчастіші питання: У нас немає няні. Це було моє рішення і я ні краплі про це не шкодую. Є помічниця, яка прибирає і готує, а я насолоджуюся часом з моєю принцесою. І цей зв'язок між нами неможливо описати словами. Кажуть, немовлята ще нічого не розуміють. Але я точно знаю, коли ми дивимося один на одного, коли я розмовляю з нею, вона все відчуває і знає! Маленька витончена, спокійна і затишна, пхикає тільки коли голодна:) Повністю на грудному вигодовуванні. Прикладаю за бажанням, зазвичай раз в 3 години. Я перебуваю в процесі гормональної перебудови, а значить, я плачу кілька разів на добу – від щастя, дивлячись на дитину; після фільму; від смутку, що чоловік їде і т. д. І це нормально", - поділилася співачка.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Вона також розсекретила, скільки кілограмів хотіла б скинути, а ще зізналася, що навчилася робити багато справ одночасно.

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"Я відчуваю себе Шивою з 4 руками – я можу одночасно годувати дитину, зціджуватися, дивитися фільм, пити воду або писати смс. Вага 4300; зріст 54; очі – найкрасивіші і глибокі, синьо-блакитні, волосся – русяве. Мені залишилося скинути 14 кг", - розповіла Дімопулос.

При цьому ім'я донечки вона поки що приховує.

Підписники захоплюються красою щасливої матусі і бажають їй насолоджуватися цим чарівним часом з малятком.

яка ти красива

Яка Ви прекрасна жінка

Ви - прекрасна

Донька приречена на щастя з такими батьками, головне щоб росла здоровенька

Як і моя історія, і дуже все правильно! Кайфуй, такою вона не буде ніколи

Саме величезне щастя. Нехай воно буде нескінченно!

Там і красива і розумна

Боже яка краса. Насолоджуйтесь кожною миттю

Яке фото!!! Просто мурашки))) Щастя кожен день! І насолоди самими чарівними моментами з малятком

Чудо-жінка!

Санта, я дуже рада за вас, читати це зворушливо

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос відверто зізналася, скільки заплатила за пологи в Монако. Артистка також розповіла про те, як проходили пологи.

Раніше Санта Дімопулос розповіла, як її 10-річний син відреагував на новину про її вагітність.