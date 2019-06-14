Співачка Юля Barabanova представила відео про жіночі фантазії

Юля Barabanova в новому кліпі "Кохати Так Ніжно" (фото: прес-служба)

У новому кліпі Barabanova змінює відразу кілька різних за характером образів

Кілька днів тому, співачка Юля Barabanova заспівала свою нову пісню «Кохати Так Ніжно» на стадіоні "Арена-Львів" перед 40 тисячною аудиторією. Виступ транслювався на каналах по усьому світу. А вже сьогодні Barabanova презентує новий кліп на цю пісню.

За музику та слова нового треку відповідав Дмитро Сисоєв, а режисером кліпу виступив Віктор Скуратовський, який встиг попрацювати з Ані Лорак, Ассією Ахат, Альошею, Другою Рікою та іншими.

Кліп знімали на пішохідній вулиці в Стамбулі - Істікляль. А головну роль у відео виконав Florian Boggia, топова модель та актор паризького агентства Major Paris Agency, обличчя Versace, Hugo Boss, Adidas та інших. За стиль відповідала Аіша Мілевська.

Barabanova - Кохати Так Ніжно

"Це точно не любовна історія. Це нереальна історія про почуття, про фантазії, які інколи виникають в уявленні жінок. А ми вирішили показати усі ці мрії на екрані. Впевнений, дівчата точно зрозуміють, про що цей кліп", - поділився режисер Віктор Скуратовський

"Кожен зі знімальних днів був для нас випробуванням, — поділилася Юля Barabanova. У відвертих нарядах, під пекучим, холодним вітром, та +5 на градуснику ми проходили випробування на витривалість. Але результат абсолютно того вартий."

Юля Barabanova в новому кліпі "Кохати Так Ніжно" (фото: прес-служба)

Нагадаємо, співачка Юля Barabanova - нове обличчя української музики. Її останній сингл Diva потрапив в Топ-40 кращих треків українських радіостанцій і зібрав понад 20 000 у Shazam. А нещодавно Юля стала справжнім талісманом українського футболу.

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