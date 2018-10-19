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Співак зі США присвятив матерям україномовну пісню

Lite » Зірки 19.10.2018 - 11:21
Алекс Громаковський (фото: прес-служба артиста)
Алекс Громаковський (фото: прес-служба артиста)

Алекс Громаковський презентував перший трек з майбутнього україномовного альбому

Американський співак і актор з білоруським корінням Алекс Громаковський випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".

"Ця пісня присвячена усім матерям. У ній йдеться про те, як син (на прикладі своєї матері) намагається тонко відчути весь їхній внутрішній світ і природу; зануритися в глибину їхніх думок, почуттів, переживань і бажань... І, звісно, про те, що ми повинні частіше говорити своїм матерям добрі і теплі слова", - коментує Громаковський.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

До речі, вивчити українську Алекса спонукали любов до нашої країни і дружина-українка. Вона й допомагала освоювати артисту мову. Зі своїми україномовними піснями "найсильніший співак світу", як уже встигли охрестити Громаковського користувачі соціальних мереж, уже встиг виступити на багатьох фестивалях у США. А нещодавно його голос мали нагоду почути відвідувачі концерту гурту СКАЙ. Під час виступу українських рокерів відбувся імпровізований перфоманс за участі Алекса і Олега Собчука.

"Все сталося спонтанно. Але так було навіть цікавіше! Для мене, як для білоруса, який співає українською, було вдвічі приємніше, адже публіка прийняла мене тепло і я абсолютно не відчував себе чужим. Все було дуже здорово. Українці - найгостинніший народ!" - говорить про свій перший український виступ Громаковський.

Співак зі США присвятив матерям україномовну пісню

Алекс Громаковський (фото: прес-служба артиста)

Додамо, що зараз співак працює над україномовним альбомом, а також найближчим часом обіцяє показати кліп на композицію "Мамі".

Алекс Громаковський народився у Білорусі. Професійно займався бодібілдінгом. Згодом почав зніматися у фільмах (в тому числі - комедії "8 перших побачень"). Зараз разом із дружиною-українкою живе у Чикаго. Саме у Сполучених Штатах почалася його кар'єра співака.

Нагадаємо, раніше з'явився фантастичний кавер на найпопулярнішу українську пісню.

Відео: РБК-Україна

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