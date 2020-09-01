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Співак Ед Ширан вперше став батьком і розсекретив незвичайне ім'я дитини

Вівторок 01 вересня 2020 19:33
Співак Ед Ширан вперше став батьком і розсекретив незвичайне ім'я дитини
Ед Ширан (фото: instagram.com/teddysphotos)
Автор: Lite

Співак поділився радісною новиною

Знаменитий британський співак Ед Ширан став батьком, про що повідомив своїм фанатам за допомогою соцмереж. 29-річний виконавець зізнався, що його 27-річна дружина Черрі Сіборн подарувала йому дочку. Дівчинка отримала незвичайне ім'я Лайра Антарктика. Як видно, артист належить до числа забобонних пап, так як не показав дитину. На фото видно тільки шкарпетки, а також в'язану ковдру.

Співак Ед Ширан вперше став батьком і розсекретив незвичайне ім'я дитини

У Еда Ширана народилася донька (фото: instagram.com/teddysphotos)

«У мене для вас відмінні новини! Минулого тижня за допомогою приголомшливої команди лікарів Черрі народила нашу красиву і здорову дочку Лайру Сіборн Ширан. Ми закохані в неї. Мама і маля відмінно себе відчувають, і ми на сьомому небі від щастя. Шлю вам свою любов і з нетерпінням чекаю, коли повернуся до вас. Ед», – додав співак розгорнутий підпис.

Співак Ед Ширан вперше став батьком і розсекретив незвичайне ім'я дитиниСпівакові і його дружині вдалося приховувати вагітність (фото: instagram.com/teddysphotos)

Шанувальники почали писати привітання і побажання щасливим батькам і їх крихітці. Нагадаємо, Ед Ширан і Черрі Сіборн не раз розповідали свою унікальну історію кохання. Пара познайомилася ще в дитинстві – діти вчилися разом у школі, але потім їхні шляхи розійшлися. Вже в більш усвідомленому віці вони знову перетнулися і стали зустрічатися. У 2018-му році молоді люди оголосили про заручини, а взимку 2019-го таємно зіграли весілля.

Вагітність Черрі їм також вдалося тримати в секреті. Так, про неї стало відомо лише кілька тижнів тому. Дружина Еда мала намір мовчати до останнього, але все ж інсайдери проговорилися.

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