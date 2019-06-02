"Пісок в трусах": Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молода матуся позувала у купальниках на пляжі

Регіна Тодоренко зовсім недавно стала мамою - в грудні минулого року ведуча народила російському співаку Владу Топалову сина Михайла. Однак молода мама не сидить на місці і просто-таки вражає своєю енергійністю і здатністю все встигати. Не встигла вона повернутися з сімейного подорожі в Туреччину, як приголомшила фанів повідомленням про те, що планує влаштувати пишне весілля і займається вибором сукні. Крім того, артистка активно працює над своїми ТБ-шоу, а ще знялася у відвертій фотосесії для журналу ОК.

Раніше Регіна показала кілька ефектних кадрів з фотосесії - на них вона позувала у красивих купальниках, вихваляючись помітно більш стрункою фігурою після пологів. Тепер же знаменитість вирішила показати і закулісні кадри того, як проходила відверта зйомка.

Тодоренко опублікувала кілька знімків бекстейдж. На одному з них вона в смугастому зелено-чорному купальнику позує, лежачи на піску, а над нею стоїть фотограф з камерою.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Так теж іноді доводиться працювати. Не те щоб я перевтомилась, просто пісок в трусах не завжди приємно", - з гумором прокоментувала ведуча.

На іншому фото вона у чорному смугастому купальнику сидить на шезлонгу, поки стиліст поправляє їй макіяж.

"Робота велася швидко, ефективно і красиво) Подобається вам червона помада?" - зазначила Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, дівчина показала ще один пікантний знімок, на якому вона зображена в красивій білій нижній білизні. Він був зроблений в рамках рекламної кампанії. Варто зазначити, що фігура Регіни виглядає просто приголомшливо - і це всього через півроку після народження дитини!

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Цікаво, що чоловік Тодоренко Влад Топалов вирішив не залишатися осторонь і прокоментував її "гарячі" фото.

"Не нраиццца гола дружина", - жартівливо заявив він.

Підписники теледіви також поспішили залишити свої відгуки.

"Ноги нескінченні"

"Нічого, Региночка, все буде добре. Як кажуть "Краса вимагає жертв"

"Красивий купальник"

"Дуже гарні фото"

"Відмінний варіант, дуже здорово вийшло робота молодець"

"Але зате як красиво"

"Влад обурений голою жінкою"

"Ніжки прям точені"

"Завжди красива як завжди, після пологів стала краще, пологи пішли тобі в кращу сторону"

"Регіна, красуня. А червона помада дуже йде!"

"Взагалі класна"

"Модна мадам"

"Обажаю тебе!!! Суперская дівчинка!!! Умничка, красоточка"

"Ви неймовірна"

"Жінка, не можна бути такою шикарною. Це протизаконно!"

"Ну, до чого ж гарна жінка!"

"Відмінно виглядаєш, Регіна!!!"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко показала підготовку до гучного весілля і попросила шанувальників допомогти їй визначитися з вибором весільної сукні.

Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко вразила несподіваними образами.

До речі, Регіна Тодоренко спантеличила мережу заняттями англійською мовою з маленьким сином Михайлом.