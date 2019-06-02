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"Пісок в трусах": Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2019 - 12:56
"Пісок в трусах": Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молода матуся позувала у купальниках на пляжі

Регіна Тодоренко зовсім недавно стала мамою - в грудні минулого року ведуча народила російському співаку Владу Топалову сина Михайла. Однак молода мама не сидить на місці і просто-таки вражає своєю енергійністю і здатністю все встигати. Не встигла вона повернутися з сімейного подорожі в Туреччину, як приголомшила фанів повідомленням про те, що планує влаштувати пишне весілля і займається вибором сукні. Крім того, артистка активно працює над своїми ТБ-шоу, а ще знялася у відвертій фотосесії для журналу ОК.

Раніше Регіна показала кілька ефектних кадрів з фотосесії - на них вона позувала у красивих купальниках, вихваляючись помітно більш стрункою фігурою після пологів. Тепер же знаменитість вирішила показати і закулісні кадри того, як проходила відверта зйомка.

Тодоренко опублікувала кілька знімків бекстейдж. На одному з них вона в смугастому зелено-чорному купальнику позує, лежачи на піску, а над нею стоїть фотограф з камерою.

&quot;Пісок в трусах&quot;: Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Так теж іноді доводиться працювати. Не те щоб я перевтомилась, просто пісок в трусах не завжди приємно", - з гумором прокоментувала ведуча.

На іншому фото вона у чорному смугастому купальнику сидить на шезлонгу, поки стиліст поправляє їй макіяж.

"Робота велася швидко, ефективно і красиво) Подобається вам червона помада?" - зазначила Регіна.

&quot;Пісок в трусах&quot;: Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, дівчина показала ще один пікантний знімок, на якому вона зображена в красивій білій нижній білизні. Він був зроблений в рамках рекламної кампанії. Варто зазначити, що фігура Регіни виглядає просто приголомшливо - і це всього через півроку після народження дитини!

&quot;Пісок в трусах&quot;: Регіна Тодоренко поділилася закулісними кадрами з відвертої зйомки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Цікаво, що чоловік Тодоренко Влад Топалов вирішив не залишатися осторонь і прокоментував її "гарячі" фото.

"Не нраиццца гола дружина", - жартівливо заявив він.

Підписники теледіви також поспішили залишити свої відгуки.

  • "Ноги нескінченні"
  • "Нічого, Региночка, все буде добре. Як кажуть "Краса вимагає жертв"
  • "Красивий купальник"
  • "Дуже гарні фото"
  • "Відмінний варіант, дуже здорово вийшло робота молодець"
  • "Але зате як красиво"
  • "Влад обурений голою жінкою"
  • "Ніжки прям точені"
  • "Завжди красива як завжди, після пологів стала краще, пологи пішли тобі в кращу сторону"
  • "Регіна, красуня. А червона помада дуже йде!"
  • "Взагалі класна"
  • "Модна мадам"
  • "Обажаю тебе!!! Суперская дівчинка!!! Умничка, красоточка"
  • "Ви неймовірна"
  • "Жінка, не можна бути такою шикарною. Це протизаконно!"
  • "Ну, до чого ж гарна жінка!"
  • "Відмінно виглядаєш, Регіна!!!"

Нагадаємо, Регіна Тодоренко показала підготовку до гучного весілля і попросила шанувальників допомогти їй визначитися з вибором весільної сукні.

Також повідомлялося, що Регіна Тодоренко вразила несподіваними образами.

До речі, Регіна Тодоренко спантеличила мережу заняттями англійською мовою з маленьким сином Михайлом.

"Підгулявша панночка": Регіна Тодоренко вразила несподіваними образами "Обираю сукню": Регіна Тодоренко показала підготовку до гучного весілля
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