Про що пісня "Плакала"? KAZKA відповіла на питання, яке хвилює багатьох

Відео: YouTube/КАZКА

Хіт популярної групи KAZKA "Плакала" нещодавно увійшов в топ-10 пісень світового чарту Shazam. Крім того, ця композиція є найпопулярнішим українським треком на YouTube - на сьогоднішній день тільки аудиверсія синглу має понад 68 млн прослуховувань, а кліп подивилися вже 27 млн меломанів з усього світу.

Але багатьох українців продовжує мучити питання: про що ж ця мегапопулярная пісня, текст якої написав Сергій Локшин? При чому там фіалка і чому всі плакали на кухні? Відповідь дала безпосередньо фронтвумен колективу Олександра Зарицька, яка знялася у благодійному календарі на тему українських свят.

"Мені здається, що пісня про очевидні і зрозумілі речі. Немає нічого дивного або занадто надуманого. Пісня про нас, про жінок, про нашу здатність переживати будь-які проблеми і відроджуватися в новому дні щасливими", - сказала Саша в інтерв'ю "КП в Україні".

Текст пісні "Плакала":

Врятуюсь від слів твоїх -

Буду ціла.

За рік образ

Не складу

Ціну я.

Горять,

Мости горять,

І сліз моря.

Та знай - це гра моя.

Менше слів,

Більше діла.

Врятую від стріл твоїх

Хоч би тіло.

Загнав під лід,

Не знайду,

Душу я.

Болить,

Ой, як болить,

І кров кипить.

Та донька

Вже не спить.

Менше слів

Більше діла.

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

Зотліла ніч, зранку все

Стало сіре.

Знайти нові

Кольори

Мушу я.

Лице

Умий дощем.

Що треба ще?

Дай серцю

Під плащем

Менше слів,

Більше віри.

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла,

Засяяв день

Таємними знаками.

І мама молода, й закохана мала,

На кухні всі однаково плакали.

Раніше ми писали про те, що українські музиканти записали фантастичну кавер-версію пісні KAZKA.

Відео: РБК-Україна