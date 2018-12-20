"Песня про лицо": як знімався новий зухвалий кліп гурту "Время и стекло"

Видео: YouTube-канал "Время и стекло"

Кліп "Песня про лицо" популярного українського гурту "Время и стекло" викликав фурор в мережі, набравши 600 млн переглядів. Щоправда, зйомки відео на композицію були непростими і вимагали довгої і ретельної підготовки. Про це розповів автор кліпу, відомий кліпмейкер Леонід Колосовський.

За словами режисера, тільки підготовка до знімального процесу тривала три місяці. За цей час розглядалися чотири абсолютно різних за концепцією сценарія, але творчій команді вдалося вибрати самий оригінальний.

Фото: прес-служба Леоніда Колосовського

"Говорячи цифрами, зйомки кліпу на трек "Песня про лицо" проходили відразу в 2-х найбільших павільйонах Києва протягом 25 годин, на майданчику було задіяно понад 450 осіб, 400 акторів і танцівників у кадрі, і 50 учасників команди за кадром: стилісти, візажисти, художники по світлу, хореографи, постановники і навіть каскадери. До речі, лише в епізодах "тату-салону" ми зняли 25 харизматичних дівчат і хлопців з незвичайними татуюваннями по всьому тілу", - розповів Колосовський.

Крім того, для зйомок знадобилося 9 спорт-карів, один з яких - червоний ретро-BMW, який пробив цегляну стіну. Цікаво, що при цьому машина залишилася абсолютно цілою.

Фото: прес-служба Леоніда Колосовського

Для створення особливої атмосфери тусовочної андеграундної локації було використано 4 газові балони, які постійно випускали клуби диму та полум'я, а для освітлення знімального павільйону - більше ніж 100 кіловатами спеціального обладнання.

Раніше ми писали про те, що вокалістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва розповіла про кумедні випадки під час спільної зйомки з Володимиром Зеленським у фільмі "Я, ти, він, вона".

Також гурт "Время и стекло" стали номінантами на престижну музичну премію YUNA 2019, яка відбудеться 22 березня 2019 року.

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