Пісні Кароль і б'юті-подарунки: Микола Тищенко розкрив таємниці зустрічі Нового року

Микола Тищенко (прес-служба ведучого)

Тищенко також дав слушні поради з вибором новорічних подарунків

Новий 2019 рік відомий український ведучий і ресторатор Микола Тищенко, який раніше проговорився про новорічний подарунок для дружини, планує зустріти традиційним для себе чином, а саме — в одному зі своїх ресторанів у колі сім'ї. Однак у цьому році свято пройде по-особливому, адже зірковою гостею виступить співачка Тіна Кароль. Про це ведучий програми "Ревізор" на "Новому каналі" розповів в коментарі LITE.

Також Микола поділився планами на 2019 рік. Виявилося, що вже на початку січня наступного року Тищенко з дружиною Аллою Барановською і сином Давидом вирушать в Таїланд, де ресторатор навіть планує пройти курс азіатської кухні в одній з кулінарних шкіл.

Микола Тищенко з дружиною Аллою і синочком Давидом (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

"Мої традиції святкування Нового року не змінюються вже багато років поспіль. Я зустрічаю це свято у колі родини в одному зі своїх ресторанів. 2019-й зустріну у закладі, який, до слова, у новому сезоні проекту пройшов ревізію, влаштовану моєю командою. Щасливий, що Новорічна ніч почнеться з пісень моєї улюбленої співачки Тіни Кароль, яку я запросив стати зірковою гостею. Обов'язково загадаю бажання і подякую рокові, що минає, за все хороше", — говорить Микола.

"А вже в перших числах січня разом з дружиною і сином ми вирушимо на зимівлю в Таїланд. Там вже забронював собі місце в одній з кулінарних шкіл. Хочу продовжити вдосконалювати свої кулінарні навички в азіатській кухні", — поділився планами на Новий рік Тищенко.

Микола Тищенко та Алла Барановська (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Микола із сином (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ведучий також розповів, як підходить до вибору новорічних подарунків своїм близьким. Тищенко настійно радить у цьому питанні відштовхуватися від способу життя своїх коханих.

"Волію робити рідним і близьким подарунки, які відповідають їх способу життя. Наприклад, якщо ваша жінка спортивна, раджу придбати їй річний абонемент у фітнес-клуб. Також напередодні Нового року порадив би чоловікам вникнути в тонкощі б'юті-індустрії, що цікаві вашій другій половинці. І подарувати їй сертифікат на процедури, які їй необхідні. Або ж похід в розкішний СПА, який точно ніколи не буде зайвим. Але пам'ятайте, що найцінніший подарунок — це, звичайно ж, вашу увага. Любити — означає дбати", — підсумував Тищенко.

Нагадаємо, раніше LITE писав, що Микола Тищенко знявся в романтичній фотосесії з дружиною.

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