Перестали приховувати стосунки: Дарина Білодід зустрічається з олімпійським чемпіоном

Дарина Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Обранцем Дарини є італійський олімпійський чемпіон з дзюдо

18-річна українська спортсменка, чемпіонка світу 2018 року і Європи 2017 року з дзюдо Дар'я Білодід, яка захопила мережу ідеальним тілом, перестала приховувати стосунки зі своїм коханим. Дівчина зустрічається з італійським олімпійським чемпіоном з такого ж виду спорту - Фабіо Базіле. Закохана пара на всю майже романтичні сторіс і відео в своїх инстаграмм-акаунтах.

Фото: Дар'я Білодід з Фабіо Базіле (instagram.com/dariabilodid7)

Дар'я вважається наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо, вона стала володаркою цього титулу в 17 років. Також вона заслужено вважається однією з найкрасивіших дівчат в українському спорті. Не дивно, що фани спортсменки вже дісталися до сторінки Фабіо і засипали його гидотами в коментарях.

"З Фабіо зв'язалася, почнуться програші", "Ти в натурі вибрала не того", - написали недоброзичливці.

Фабіо опублікував у своєму акаунті кілька відео з Дашею, де чемпіони виглядає закоханими і неймовірно щасливими.

Відео (instagram.com/fabio_basile_fanpage66)

Базіле – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Італійському спортсмену зараз 24 роки, різниця у віці з Дашею становить шість років.

Нагадаємо, раніше Дарья Білодід проговорилася про "другий" кар'єрі.

До речi, ранiше ми писали про те, що 17-річна українська спортсменка Дар'я Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії – Загребі.

Відео: РБК-Україна