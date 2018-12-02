Перестали приховувати стосунки: Дарина Білодід зустрічається з олімпійським чемпіоном

Обранцем Дарини є італійський олімпійський чемпіон з дзюдо
18-річна українська спортсменка, чемпіонка світу 2018 року і Європи 2017 року з дзюдо Дар'я Білодід, яка захопила мережу ідеальним тілом, перестала приховувати стосунки зі своїм коханим. Дівчина зустрічається з італійським олімпійським чемпіоном з такого ж виду спорту - Фабіо Базіле. Закохана пара на всю майже романтичні сторіс і відео в своїх инстаграмм-акаунтах.
Фото: Дар'я Білодід з Фабіо Базіле (instagram.com/dariabilodid7)
Дар'я вважається наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо, вона стала володаркою цього титулу в 17 років. Також вона заслужено вважається однією з найкрасивіших дівчат в українському спорті. Не дивно, що фани спортсменки вже дісталися до сторінки Фабіо і засипали його гидотами в коментарях.
"З Фабіо зв'язалася, почнуться програші", "Ти в натурі вибрала не того", - написали недоброзичливці.
Фабіо опублікував у своєму акаунті кілька відео з Дашею, де чемпіони виглядає закоханими і неймовірно щасливими.
Відео (instagram.com/fabio_basile_fanpage66)
Базіле – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Італійському спортсмену зараз 24 роки, різниця у віці з Дашею становить шість років.
Нагадаємо, раніше Дарья Білодід проговорилася про "другий" кар'єрі.
До речi, ранiше ми писали про те, що 17-річна українська спортсменка Дар'я Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії – Загребі.
Відео: РБК-Україна