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Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 12:42
Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)
Фото: Новий канал

Дівчата буквально кардинально змінилися

В цьому сезоні педагоги Школи леді зробили основний упор на внутрішні перетворення, але і зовні дівчата дуже змінилися

Вчора Новий канал показав фінал четвертого сезону реаліті «Від пацанки до панянки». Переможницею стала 19-річна Женя Мазур. Ми вирішили пригадати, якими були дівчата в перших епізодах реаліті, і як вони змінилися за 15 тижнів.

Женя #Батюшка Мазур

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Переможниця прийшла на проект з наркотичною залежністю. Протягом чотирьох років дівчина вживала заборонені речовини. На проекті їй вдалося відмовитися від згубної звички. З-за цього за 15 тижнів Женя набрала більше 10 кг ваги. Але це додало її цікавої зовнішності ізюминку. Та й виглядати вона стала здоровішою.

Юля #Бандитка Чигринець

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Агресивна на початку проекту дівчина стала спокійніше до кінця реаліті. Зміни відбилися в її погляді: він став добрим і радісним.

Віка #Боксерка Альохіна

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

До проекту Віка часто вплутуватися в бійку, її навіть плутали з хлопчиськом. Після Школи леді вона стала дуже симпатичною дівчиною.

Настя #Мівіна Іваненко

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Із пацанки в леді: як змінилися зовні фіналістки реаліті «Від пацанки до панянки» (фото)

Ця «пацанка» теж була мало схожа на дівчину. Перший сезон реаліті зробив її крапельку жіночніше. Сильно змінитися не вдалося, адже вона покинула проект занадто рано. А тепер Настя дуже жіночна, а головне, вона стала часто посміхатися.

Яким був фінал реаліті, можна побачити на сайті Нового каналу.

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Автор: Lite

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