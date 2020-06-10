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Татова принцеса: Бредлі Купер розчулив мережу ніжним фото з донькою на руках

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 17:33
Татова принцеса: Бредлі Купер розчулив мережу ніжним фото з донькою на руках
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Актор змінив на "посту" Ірину Шейк

Бредлі Купер, який під час карантину став рідше відвідувати свою дочку, нарешті повернувся до звичного графіку. Як відомо, вони з Іриною Шейк ділять опіку над дочкою порівну. Пара вже давно стала улюбленцями папараці – мало кого так часто «ловлять» за прогулянкою з дочкою. До речі, 34-річна модель і 45-річний актор відмінно ладнають і заради виховання дочки давно залишили всі розбіжності.

Татова принцеса: Бредлі Купер розчулив мережу ніжним фото з донькою на рукахТатова принцеса: Бредлі Купер розчулив мережу ніжним фото з донькою на рукахТатова принцеса: Бредлі Купер розчулив мережу ніжним фото з донькою на рукахАктор з донькою (фото: скріншот instagram.com/themoodmagazine_)

Цього разу була черга актора йти на прогулянку з донькою. Він, як ідеальний тато, не став забувати про запобіжні заходи і приїхав забирати дитину з маскою на обличчі. Вона, правда, здавалася не зовсім готовою до прогулянки. 3-річна Лея на фото зображена на руках у Купера. Виглядає дівчинка сонною і зібраною на ходу. Так, на ній навіть немає взуття. Немов всі необхідні речі Бредлі прихопив з собою.

Тим не менш, білява красуня Лея все одно була одягнена яскраво. Дитині підібрали рожевий костюмчик, а волосся зібрали в «мальвінку». Купер вибрав для прогулянки по Великому яблуку темно-сині штани і білу футболку, які доповнив чорною бейсболкою і коричневими туфлями. Ав руках актор тримав речі своєї крихітки.

Татова принцеса: Бредлі Купер розчулив мережу ніжним фото з донькою на рукахІрина Шейк з донькою і мамою на прогулянці (фото: скріншот instagram.com/candidcelebkids)

До речі, Лея росте досить активною дівчинкою і, за словами своєї знаменитої мами, обожнює допомагати їм з бабусею по дому. Так, в інтерв'ю російському Vogue Ірина розповіла, що кулінарія була її головним хобі на карантині. І донька постійно була присутня при кухонних експериментах Шейк. Особливо обожнює Лея возитися з борошном.

Також Ірина розповіла, що вони намагаються не балувати дівчинку брендовими речами. Дорогий одяг в гардеробі Леї – виключно подарунки. А сама Шейк купує вбрання прийнятної цінової категорії. Знаменита модель навіть привела в приклад своє небагате дитинство, коли раділа будь-якій обновці.

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Автор: Lite

Теги Новини України Брэдли Купер
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