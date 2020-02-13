Папарацці засікли Адель на пробіжці: нарешті можна розглянути фігуру схудлої співачки

Адель (фото: vanityfair.com)

Прохання шанувальників Адель були почуті

Здається, що за схудненням Адель слідкує ледь не весь світ. На початку 2020 року зовнішність співачки, яка різко змінилася, стала буквально "топ-новиною". Навіть прихильники були вражені, спочатку не впізнавши про свою улюбленицю. Нагадаємо, що папарацці засікли Адель на початку року під час відпочинку на Карибах. Тоді співачка в міні-платті в горох "підірвала мережу" новими формами. Звичайно ж, співачка не схудла на 45 кг за один тиждень. Але під час процесу схуднення вона не з'являлася на публіці. Тому несподівані фото від папараці зробили "вау-ефект".

Після схуднення на 45 кг шанувальникам співачки все ніяк не вдається "дістати" її фото в повний зріст. Всього кілька разів фотографам вдавалося зробити її знімки, але їх якість завжди бажало кращого. Також нещодавно 31-річна виконавиця була помічена на одній з численних вечірок з нагоди завершення церемонії Оскар-2020. Спільне фото з нею зробила Кінга Русін - популярна польська телеведуча. Але і на цей раз знімок вийшов темним. Крім того, він не дозволяє розглянути фігуру співачки як слід.

Адель під час відпочинку на Карибах (скріншоти: instagram.com/adeleinitaly)

Нарешті, прохання шанувальників були почуті. Днями папараці змогли зробити, мабуть, найбільш вдалий знімок Адель після схуднення.

На фото співачка зображена у чорному спортивному костюмі, що облягає її ідеальну фігуру. Фотографи впіймали Адель на вході в її будинок. Вона якраз прямувала на пробіжку. Голову виконавиці прикриває панама. Можливо, це також додатковий засіб "захисту" від сторонніх очей. Спортивний аутфіт завершують зручні чорні кросівки.

Схудла Адель на пробіжці (скріншот: instagram.com/adelesp)

Цікаво, що навіть на пробіжку Адель наділа золоті браслети. На нігтях бачимо чорний манікюр... Все ж співачка розуміє, що до її персони зараз спостерігається вкрай підвищена увага. Тому завжди потрібно бути готовою.

Слід підкреслити, що посилені тренування співачки дали свій результат. Через радикального скидання ваги у Адель також окреслилась талія. Стегна стали більш спокусливими.

Нагадаємо, що спочатку в мережі ходила інформація, мовляв Адель схудла трохи більше, ніж на 20 кг. Пізніше з'ясувалося, що це лише "вершина айсберга". В дійсності менш ніж за півроку співачка скинула більше 45 кг. В цьому їй допомогли активні заняття спортом і правильне харчування. Також джерела з близького оточення співачки повідомляли, що на такий крок вона пішла заради семирічного сина. Через зайву вагу співачка стала переживати серйозні проблеми зі здоров'ям. Кілька разів їй ставало дійсно дуже погано - Адель опинялася в лікарні. Через що молодій мамі стало страшно і за своє майбутнє і за майбутнє своєї дитини.