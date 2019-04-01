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В пальто і штанях з лампасами: вагітна Лілія Подкопаєва блиснула трендовим весняним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2019 - 18:31
В пальто і штанях з лампасами: вагітна Лілія Подкопаєва блиснула трендовим весняним образом
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва також поділилася життєвою мотивацією

Лілія Подкопаєва поки що так і не прокоментувала свій новий статус. Про вагітність відомої української спортсменки стало відомо наприкінці березня, коли вона прийшла під руку зі своїм коханим Ігорем Дубинським на церемонію "Людина року". Цікаво, що першою про "цікаве положення" Подкопаєвої повідомила ведуча Катя Осадча, яка поспішила опублікувати фото з Лілією і привітати її.

Поки Подкопаєва мовчить, але ділиться з шанувальниками різними моментами свого життя, а також... модними луками.

Так, Лілія опублікувала нове по-весняному "тепле" фото, на якому позує в променях сонця і демонструє стильний образ. На спортсменці – чорне пальто, а також штани з червоними лампасами. Під колір яких – об'ємна сумка.

До речі, штани з лампасами - ультрапопулярний тренд минулого сезону. І все ж модниці не поспішають з ним розлучатися, тому такий елемент гардеробу "перекочував" у новий сезон весна-літо 2019.

Також гімнастка супроводила знімок філософською цитатою:

"Кожен понеділок тисячі людей починають нове життя".

Стильна Лілія Подкопаєва

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, до цього Лілія Подкопаєва відпочила на розкішних білосніжних пляжах Майамі, США. Звідки спортсменка показала підтягнуту фігуру в білому бікіні. До речі, фото було зроблено на початку березня. На ньому не видно животик Подкопаєвої, так як гімнастка стоїть спиною до камери.

В Майамі Лілія відпочила не сама, а також зустрілася там зі своєю кумою – Ані Лоркак.

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