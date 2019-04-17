В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото

Дружина музиканта також розповіла, скільки кілограм вже набрала за час вагітності
Сергій та Сніжана Бабкіни - одна з найбільш міцних і чарівних пар в українському шоу-бізнесі. Подружжя багато часу проводять разом як вдома, так і в зв'язку з роботою, і виховують двох дітей. А нещодавно музикант неабияк здивував шанувальників, повідомивши радісну новину про те, що вони з дружиною чекають на третю дитину. Сама Сніжана показала помітно кругленький животик на новому фото.
На ніжному знімку, опублікованому в Instagram, вона зображена у світлій сукні-ночнушці, стоячи боком до камери і мило склавши руки на грудях. Волосся Бабкіна підібрала у високий пучок. Судячи з усього, це кадр з фотосесії для глянцевого журналу.
У підписі до публікації дружина артиста розповіла про те, як проходить її третя вагітність.
"#бабкинывожиданиичуда Нам 30 тижнів! Ця моя третя вагітність. Політ відмінний. Ростемо не по днях, а по годинах. З Артусиком мені був 21 рік, за всю вагітність я набрала 7 кг. З Веселинкою мені було 25 і +10 кг. Зараз з синочком уже +11 кг, але все ще попереду. Не можу сказати, що розслабилася і не думаю про це.. думаю.. думаю, що з липня мене чекає супер-силова йога. Усім нам Щастя і сил .. бути Щасливими", - написала Сніжана.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
Підписники побажали зоряній парі щастя і здоров'я і закидали Бабкіну розчуленими коментарями.
Нагадаємо, раніше вагітна Сніжана Бабкіна повеселила забавним фото біля моря.
До речі, у Сергія Бабкіна варто повчитися романтичності і замилування своєю жінкою. Так, наприклад, співак нещодавно присвятив зворушливі рядки Сніжані.