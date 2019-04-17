В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Дружина музиканта також розповіла, скільки кілограм вже набрала за час вагітності

Сергій та Сніжана Бабкіни - одна з найбільш міцних і чарівних пар в українському шоу-бізнесі. Подружжя багато часу проводять разом як вдома, так і в зв'язку з роботою, і виховують двох дітей. А нещодавно музикант неабияк здивував шанувальників, повідомивши радісну новину про те, що вони з дружиною чекають на третю дитину. Сама Сніжана показала помітно кругленький животик на новому фото.

На ніжному знімку, опублікованому в Instagram, вона зображена у світлій сукні-ночнушці, стоячи боком до камери і мило склавши руки на грудях. Волосся Бабкіна підібрала у високий пучок. Судячи з усього, це кадр з фотосесії для глянцевого журналу.

У підписі до публікації дружина артиста розповіла про те, як проходить її третя вагітність.

"#бабкинывожиданиичуда Нам 30 тижнів! Ця моя третя вагітність. Політ відмінний. Ростемо не по днях, а по годинах. З Артусиком мені був 21 рік, за всю вагітність я набрала 7 кг. З Веселинкою мені було 25 і +10 кг. Зараз з синочком уже +11 кг, але все ще попереду. Не можу сказати, що розслабилася і не думаю про це.. думаю.. думаю, що з липня мене чекає супер-силова йога. Усім нам Щастя і сил .. бути Щасливими", - написала Сніжана.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Підписники побажали зоряній парі щастя і здоров'я і закидали Бабкіну розчуленими коментарями.

"Бабкіних повинно бути багато"

"Вам би донечку ще)) ви така неймовірна, космічна пара"

"Ви якась нереальна. Я думала +10 кг це мінімум при вагітності. Я 16 набрала в перший раз....)))"

"Яка Ви ніжна!"

"Сніжана, Ви прекрасні"

"Неможливо не милуватися цією жінкою"

"Щастя вам і здоров'я побільше"

"Чарівна! Бережіть себе!"

"Сніжана, ти неймовірно красива"

"Як же Вам личить це щастя!"

"Сніжана, Ви дуже глибока, мудра і красива! Захоплююся!"

"Цнотливо і чудово! Вам йде вагітність! Ви така красива!"

Нагадаємо, раніше вагітна Сніжана Бабкіна повеселила забавним фото біля моря.

До речі, у Сергія Бабкіна варто повчитися романтичності і замилування своєю жінкою. Так, наприклад, співак нещодавно присвятив зворушливі рядки Сніжані.