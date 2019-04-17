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В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2019 - 09:58
В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Дружина музиканта також розповіла, скільки кілограм вже набрала за час вагітності

Сергій та Сніжана Бабкіни - одна з найбільш міцних і чарівних пар в українському шоу-бізнесі. Подружжя багато часу проводять разом як вдома, так і в зв'язку з роботою, і виховують двох дітей. А нещодавно музикант неабияк здивував шанувальників, повідомивши радісну новину про те, що вони з дружиною чекають на третю дитину. Сама Сніжана показала помітно кругленький животик на новому фото.

На ніжному знімку, опублікованому в Instagram, вона зображена у світлій сукні-ночнушці, стоячи боком до камери і мило склавши руки на грудях. Волосся Бабкіна підібрала у високий пучок. Судячи з усього, це кадр з фотосесії для глянцевого журналу.

У підписі до публікації дружина артиста розповіла про те, як проходить її третя вагітність.

"#бабкинывожиданиичуда Нам 30 тижнів! Ця моя третя вагітність. Політ відмінний. Ростемо не по днях, а по годинах. З Артусиком мені був 21 рік, за всю вагітність я набрала 7 кг. З Веселинкою мені було 25 і +10 кг. Зараз з синочком уже +11 кг, але все ще попереду. Не можу сказати, що розслабилася і не думаю про це.. думаю.. думаю, що з липня мене чекає супер-силова йога. Усім нам Щастя і сил .. бути Щасливими", - написала Сніжана.

В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Підписники побажали зоряній парі щастя і здоров'я і закидали Бабкіну розчуленими коментарями.

  • "Бабкіних повинно бути багато"
  • "Вам би донечку ще)) ви така неймовірна, космічна пара"
  • "Ви якась нереальна. Я думала +10 кг це мінімум при вагітності. Я 16 набрала в перший раз....)))"
  • "Яка Ви ніжна!"
  • "Сніжана, Ви прекрасні"
  • "Неможливо не милуватися цією жінкою"
  • "Щастя вам і здоров'я побільше"
  • "Чарівна! Бережіть себе!"
  • "Сніжана, ти неймовірно красива"
  • "Як же Вам личить це щастя!"
  • "Сніжана, Ви дуже глибока, мудра і красива! Захоплююся!"
  • "Цнотливо і чудово! Вам йде вагітність! Ви така красива!"

Нагадаємо, раніше вагітна Сніжана Бабкіна повеселила забавним фото біля моря.

До речі, у Сергія Бабкіна варто повчитися романтичності і замилування своєю жінкою. Так, наприклад, співак нещодавно присвятив зворушливі рядки Сніжані.

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