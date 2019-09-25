Очікування і реальність: Леся Нікітюк показала ранок з коханим

Ведуча повеселила шанувальників новою фотопародією
Леся Нікітюк - та ще жартівниця, і багато люблять її як раз за яскраве почуття гумору, вміння посміятися над собою і невичерпний оптимізм. Так, нещодавно Леді Ле зважилася на кардинальні зміни в зовнішності - але не варто переживати, адже вона зробила це з допомогою програми "Фотошоп". До речі, більшість шанувальників обрали її "природний" варіант. Ну, а на цей раз ведуча повеселила мережу новою пародією.
На своїй сторінці в Instagram Леся показала свій "ранок з коханим", причому зробила це у вигляді фотоколажу з серії "сподівання і реальність".
На фото зліва зображена закохана парочка, яка злилася в жаркому поцілунку, а праворуч — Лесю "цілує" її домашній вихованець, біла собачка Рафчик. При цьому Нікітюк відображена у чорному спортивному костюмі і шльопанцях.
Фото: Леся Нікітюк з коханим Рафіком (instagram.com/lesia_nikituk)
"Доброго ранку", — лаконічно підписала свою публікацію телезірка, причому англійською мовою.
Фолловери оцінили жарт артистки і почали з гумором коментувати знімок, відзначаючи, що любов буває різною і головне це різноманітність.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча опублікувала пікантне селфи.