Очікування і реальність: Леся Нікітюк показала ранок з коханим

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча повеселила шанувальників новою фотопародією

Леся Нікітюк - та ще жартівниця, і багато люблять її як раз за яскраве почуття гумору, вміння посміятися над собою і невичерпний оптимізм. Так, нещодавно Леді Ле зважилася на кардинальні зміни в зовнішності - але не варто переживати, адже вона зробила це з допомогою програми "Фотошоп". До речі, більшість шанувальників обрали її "природний" варіант. Ну, а на цей раз ведуча повеселила мережу новою пародією.

На своїй сторінці в Instagram Леся показала свій "ранок з коханим", причому зробила це у вигляді фотоколажу з серії "сподівання і реальність".

На фото зліва зображена закохана парочка, яка злилася в жаркому поцілунку, а праворуч — Лесю "цілує" її домашній вихованець, біла собачка Рафчик. При цьому Нікітюк відображена у чорному спортивному костюмі і шльопанцях.

Фото: Леся Нікітюк з коханим Рафіком (instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброго ранку", — лаконічно підписала свою публікацію телезірка, причому англійською мовою.

Фолловери оцінили жарт артистки і почали з гумором коментувати знімок, відзначаючи, що любов буває різною і головне це різноманітність.

Яка красива пара

У кожного своя історія кохання

Головне - різноманітність

Тільки у мене котейки

Рафік, як у казці, перетворився на принца після поцілунку!!! :) Гарна пара!!

Песик кращий

Леся,ти як завжди...

Уууу Лесечкаааа, шось дуже горячооо

"Очікування і реальність"

Леся, Ви принадність:)

Кожному своє

Леся! Я вас абажаю! Супер мікс краси і здорового "чісто поржать"

А ще не відомо, може Рафік краще цього.... блондина)

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча опублікувала пікантне селфи.