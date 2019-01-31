"Чудова пара": Регіна Тодоренко знову вдягла фату, але не заради Топалова

Телеведуча вже готова відсунути материнство на другий план

Регина Тодоренко, которая всего полтора месяца назад стала мамой заинтриговала подписчиков короткими видео в фате, которые она опубликовала в Instagram-stories в своем аккаунте. Популярная телеведущая находилась в студии, при полном мейкапе и с красивой прической, а на голове у нее красовалась фата.

Фото: Интригующее фото Регины Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Возможно, так знаменитость просто развлекалась, но может быть этот образ станет частью передачи нового сезона шоу "Мейкаперы", который в будет вести Регина и Влад Лисовец (российский шоумен и стилист).

Фото: Регина Тодоренко и Влад Лисовец (instagram.com/vladislavlisovets)

Дата выхода 2 сезона шоу о косметике и стиле еще не определена, так как съемки еще продолжаются, однако, достоверно известно, что участниками передачи станут известные стилисты, визажисты, дизайнеры и даже редакторы глянцевых журналов.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Лисовец (instagram.com/vladislavlisovets)

"Прошу любить и жаловать, ведущие 2го сезона "Мейкаперы" на пятнице @reginatodorenko Регина Петровна и Владислав Васильевич, надеюсь вам приятен наш тандем", - подписал фото с Региной Влад Лисовец в своем аккаунте.

Подписчики назвали такой дуэт телеведущих отличной парой и признались, что уже с нетерпением ждут новый выпуск "Мейкаперов".

Напомним, что недавно Регина Тодоренко устроила настоящий экстрим с мужем, о чем рассказала своим фанатам в соцсетях.

А еще Регина Тодоренко рассказала, как шокировала свою маму неожиданными заработками в Интеренете.

Кроме того, знаменитая телеведущая все еще не пришла в форму после родов, о чем пожаловалась своим поклонникам в Instagram-аккаунте и показала фото.

Узнай больше о Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)