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"Чудова пара": Регіна Тодоренко знову вдягла фату, але не заради Топалова

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 14:03
"Чудова пара": Регіна Тодоренко знову вдягла фату, але не заради Топалова
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча вже готова відсунути материнство на другий план

Регіна Тодоренко, яка всього півтора місяці тому стала мамою заінтригувала підписників короткими відео у фаті, які вона опублікувала в Instagram-stories у своєму акаунті. Популярна телеведуча перебувала в студії, при повному макіяжі і з гарною зачіскою, а на голові у неї красувався фата.

&quot;Чудова пара&quot;: Регіна Тодоренко знову вдягла фату, але не заради Топалова

Фото: Інтригуюче фото Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Можливо, так знаменитість просто розважалася, але може бути цей образ стане частиною передачі нового сезону шоу "Мейкапери", який буде вести Регіна і Влад Лісовець (російський шоумен і стиліст).

&quot;Чудова пара&quot;: Регіна Тодоренко знову вдягла фату, але не заради Топалова

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Лісовець (instagram.com/vladislavlisovets)

Дата виходу 2 сезону шоу про косметику і стиль ще не визначена, так як зйомки ще тривають, однак, достеменно відомо, що учасниками передачі стануть відомі стилісти, візажисти, дизайнери і навіть редактори глянцевих журналів.

&quot;Чудова пара&quot;: Регіна Тодоренко знову вдягла фату, але не заради Топалова

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Лісовець (instagram.com/vladislavlisovets)

"Прошу любити і жалувати, ведучі 2го сезону "Мейкапери" на п'ятниці @reginatodorenko Регіна Петрівна і Владислав Васильович, сподіваюся вам приємний наш тандем", - підписав фото з Регіною Влад Лісовець у своєму акаунті.

Підписники назвали такий дует телеведучих чудовою парою і зізналися, що вже з нетерпінням чекають новий випуск "Мейкаперів".

Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко влаштувала справжній екстрим з чоловіком, про що розповіла своїм фанатам в соцмережах.

А ще Регіна Тодоренко розповіла, як шокувала свою маму несподіваними заробітками в Інтернеті.

Крім того, знаменита телеведуча все ще не прийшла у форму після пологів, про що поскаржилася своїм шанувальникам в Instagram-акаунті і показала фото.

Дізнайся більше про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)

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