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Відкрита для кохання: Віка з НеАнгелів в сріблястому купальнику полонила витонченими формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2020 - 16:29
Відкрита для кохання: Віка з НеАнгелів в сріблястому купальнику полонила витонченими формами
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка засипала мережу барвистими кадрами із відпочинку на Мальдівах

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели вже повернулася в мережу після місячного "детоксу" і продовжує радувати шанувальників жаркими знімками зі свого відпочинку. Як виявилося, під час свого мовчання співачка влаштувала собі канікули на райських Мальдівських островах і, хоча вона нічого не писала в соцмережах, фото все ж робила. Так що тепер красуня із задоволенням демонструє ефектні курортні луки і яскраві купальники, які вона "вигуляла" на березі океану.

На цей раз Віка поділилася серією кадрів, на яких відображена в злитному сріблястому купальнику металік і сонцезахисних окулярах. Дівчина явно недавно вийшла з блакитних хвиль, адже її волосся ще мокре і трохи розпатлане.

Артистка влаштувала ефектну фотосесію, позуючи на дерев'яній скульптурі у вигляді серця, встановленій на пляжі.

Також спокуслива виконавиця продемонструвала всі переваги своєї витонченої фігури, ніжачись на незвичайному підвісному шезлонгу.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Смеюха зізналася, що вона романтична натура і відкрита для любові.

"Ми часто звинувачуємо романтиків, що вони носять рожеві окуляри, а закоханих, що вони сліпі. Але вони, насправді, просто відкриті для кохання, і не думають про те, що на кожному кроці їх повинні чекати обман, підступ і брехня. Вони просто люблять: когось, життя, науку або мед і це наповнює їхні серця надією...." - душевно написала співачка.

Підписники обсипали Віку компліментами, зазначивши, що вона абсолютно права і романтика - це прекрасно.

  • Видно відразу, що вона має велике серце
  • Ви прекрасні
  • Бусинка
  • Як же вам йде цей райський острів
  • Дорога,ти чарівна. Люблю і сумую
  • Красотаааа
  • Сексі
  • Красуня, фото супер
  • Шикарні фотки... Це вірно, без віри, надії і любові не прожити на світі. Романтизм і рожеві окуляри здорово допомагають у житті!
  • Золоті слова, все в точку.
  • Як ти красива, нестерпно
  • А без романтики і жизнь плоха , нудна і не має сенсу ....

Відкрита для кохання: Віка з НеАнгелів в сріблястому купальнику полонила витонченими формами

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів завела мережу пікантними постільними фото.

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