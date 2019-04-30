У відвертому вбранні та зі слонами: Кім Кардашян підірвала мережу екзотичними знімками

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Світська левиця сумує за Балі

Кім Кардашян – зразкова дружина, турботлива мати, бізнесвумен, епатажна світська левиця... Пора познайомитися з ще однією іпостатью 38-річної зірки – виявляється, вона велика любителька природи і тварин зокрема. Кілька годин тому Кім поділилася в своєму Instagram мальовничими знімками з відпочинку на Балі, де вони були разом з її чоловіком Каньє Вестом. "Сумую за Балі! І дивовижним парком слонів", – написала Кім під фото, де вона зворушливо обіймає слона.

Кім Кардашян і Каньє Уест на Балі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але, як завжди, в центрі уваги опинився не слон, а відвертий образ зірки. Кім позує в чорному купальнику, верх якого максимально демонструє пишні груди красуні. Чорна спідниця з високою талією і спокусливим вирізом до стегна відкриває її ноги. А доповнюють картину довге розпущене по плечах волосся, великі золотисті кольє, браслет, а також чорні кросівки і окуляри. Тіло Кім вкрите легким золотистим загаром, а на обличчі – легкий макіяж в натуральних тонах. Зрозуміло, настільки екзотичні знімки не могли не "підірвати" мережу. Тільки за годину фото зібрало понад мільйон лайків і близько 7 тисяч коментарів.

Кім Кардашян на Балі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Ти так прекрасна! Я теж сумую за Балі", – написала молодша сестра Кім – Хлої Кардашян.

"Королева природи! О боже!", "Це тіло...", "Останнє фото... Я ще ніколи так не хотів стати слоном", "Я просто вражений третім знімком", "Чому мої знімки з Балі не так прекрасні?", "Слони просто прекрасні, але твій наряд крутіше!", "Як гаряче! Як прекрасно", "Ти набагато красивіше слонів".

Втім, багато фоловерів обурилися поведінкою Кім, припустивши, що вони з чоловіком здійснили прогулянку на слонах. "Не катайся на слонах!", "Ти зуміла насолодитися островом або просто зробила кілька знімків?", "Перестаньте кататися на слонах!", "Я дуже радий бачити, що ти не на слоні зверху", – написали вони.



До речі, поїздку на Балі вони вершили ще тиждень тому. І Кім дуже надихнулася островом. На одному з недавніх постів вона написала: "Це одне з найкрасивіших і заспокійливих місць на землі, де мені довелося побувати разом з Каньє... Це було неймовірно: відчути атмосферу цього місця і насолодитися культурою ...", – написала вона, виклавши серію фото з подорожі.

Так, Кім Кардашьян в пітоновому вбранні блиснула значним декольте.