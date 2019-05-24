"Відключаємо голови!" Розслаблений Топалов звернувся до шанувальників

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Музикант дав пораду на вікенд

Популярний музикант і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, Влад Топалов любить пофілософствувати на своїй сторінці в Instagram, залучаючи до змістовної дискусії своїх підписників. Також він часто розміщує зворушливі сімейні фото з сином Михайлом і чесно зізнається – він дуже сильно любить малюка, але, як і всі молоді батьки, втомлюється і не висипається. Шанувальники артиста поважають його за чесність і щирість, а також незмінний зворотній зв'язок і тепле ставлення до фанів. Так, Влад вирішив опублікувати в Instagram розслаблений п'ятничний пост з побажаннями для своїх підписників.

Він поділився сонячним фото у своїй улюбленій футболці з написом "Я створив монстра". Влад позує в темних окулярах і стримано посміхається. А ось уважні шанувальники помітили відображення у склі – там можна побачити особистого фотографа Влада і за сумісництвом його дружину Регіну, яка ловить вдалий кадр.

"Тут повинна бути якась чергова розумна цитата чи моя думка, але немає. Врятую вас! Гарної п'ятниці. Відключаємо голови потихеньку! Обіймаю і люблю всім серцем!" - зізнався артист.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники не могли не відповісти Владу взаємністю. Вони також побажали співакові, нарешті, виспатися і провести чудовий вікенд з родиною.

"Вам гарної п'ятниці і відмінних вхідних! Майкл, Мишко! Дай батькам поспати!", "Ви такий класний, живий і справжній, без фальші і лицемірства, прям задоволення вас дивитися і читати! Обожнюю вас з Регіною", "Тут не потрібно розумну думку. Позитивна фотка і мила посмішка і ніяких зайвих слів", "Класна у Вас сім'я! Прям радуєте позитивом", "Влад, Ти молодець, відмінно вийшло, успіхів. Доброго, дня і гарного настрою на весь день і відмінних вихідних", "Посмішка просто чарівна", - відзначали фоловерри.

Нагадаємо, що Влад Топалов написав емоційне звернення до всіх молодих батьків.

Раніше Регіна Тодоренко розкрила на камеру обман Влада Топалова.