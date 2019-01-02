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Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 15:17
Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні
Фото: Ізабель Гулар (instagram.com/izabelgoulart)

Відомі красуні вирушили на відпочинок у теплі краї

У новорічні свята багато знаменитостей відправляються відпочити і поніжитися на сонечку куди-небудь, де тепло, ласкаві хвилі і теплий пісок. У їх числі і знамениті моделі, які відлетіли хто куди і з задоволенням діляться з шанувальниками яскравими пляжними знімками.

27-річна американська модель і актриса Емілі Ратаковски залишилася вірна собі і опублікувала відверте фото. На ньому красуня позує в червоному міні-бікіні, яке ледь прикриває її заповітні місця. "Прощай, 2018", - лаконічно підписала фото Ратаковски. Кадр явно захопив її шанувальників - знімок зібрав вже понад 1,7 млн. лайків. Де вона відпочиває, Емілі вирішила не повідомляти.

Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні

Фото: (instagram.com/emrata)

37-річна мама двох дітей Алессандра Амбросіо святкові канікули проводить у рідній Бразилії. Вже традиційно модель відпочиває з друзями та подругами і радує підписників фото в купальнику. Зірка виклала яскраве фото, на якому вона позує спиною в синьому бікіні, з посмішкою дивлячись через плече. Алессандра доповнила пляжний "лук" солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні

Фото: (instagram.com/alessandraambrosio)

Знаменита українська модель Аліна Байкова вирушила на "острів мільйонерів" Сен-Барт і поділилася кількома яскравими фото.

Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні

Фото: (instagram.com/alina_baikova)

На них 30-річна красуня демонструє фігуру в різних купальниках, приймаючи спокусливі пози на пляжі або ж яхті.

Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні

Фото: (instagram.com/alina_baikova)

34-річна бразильська манекенниця Ізабель Гулар теж вирішила відпочити на батьківщині. Модель щосили веселиться на одному з островів Фернанду-ді-Норонья, недалеко від берегів Бразилії. На крайньому знімку вона похвалилася теракотовим купальником і забавними "пляжними шкарпетками".

Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні

Фото: (instagram.com/izabelgoulart)

28-річна модель Джордан Данн, яка є одним з "янголів" Victoria's Secret, захопила відвертим фото, зроблених на райському Балі.

Всі на відпочинок: знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікініФото: (instagram.com/jourdandunn)

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова захопила пляжним фото з Майамі. Шанувальники особливо відзначили її струнку фігуру та довгі ноги.

Ми також писали про те, що 52-річна актриса Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику.

Раніше переможниця Танців з зірками Ілона Гвоздьова захопила гарячими фото з відпочинку на Мальдівах. Дівчина засипала соцмережу знімками в бікіні, демонструючи своє гнучке тіло.

"Прямо балерина": Оля Полякова захопила пляжним фото з Майамі 52-річна Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику
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