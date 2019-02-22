Віддача на 200%: дружина Миколи Тищенко розповіла про роль жінки в сім'ї

Барановська Алла розповіла своїм дописувачам про сімейне щастя
Похудевшая жена известного ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская рассказала, что гармония в союзе мужчины и женщины полностью зависит от слабого пола. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Барановская отметила, что уважение мужчины к женщине, отношения с ребенком, отношение к семье, семейные традиции, семейные ценности, уклад семьи на 200% зависят от женщин.
"Случаи, когда мужчина неадекватен, оскорблен в прошлом, у него было трудное детство, просто морально нестабилен/неудовлетворен/не реализован/не нагулялся или не любит женщину не в счет!", - написала жена Тищенко.
Она также считает, что обычно нормальные мужчины традиционно много работают, чтоб их семьи были в комфорте. Поэтому чтобы вырвать их мысли из бизнеса, женщинам нужно стараться и не ругаться, а быть чуть более маневреннее.
"Я учу мужа дарить эмоции. Мужчины привыкают отправлять водителя/помощника "за самым дорогим подарком, который им заказали по СМС". Когда родился Давид я сделала все возможное, чтоб с первых минут его рождения муж ощущал свою значимость и дарил ему эмоции", - рассказала Барановская.
Она также отметила, что никогда не забирала малыша из рук мужа, как делают многие женщины, потому что боятся.
Барановская также рассказала о том, что ее муж принес их сыну Давиду аквариум с рынка с живыми рыбами. После восторга сына, они всей семьей отправились в аквариум парк.
Фото: instagram.com/allabonya
Напомним, что недавно Алла Барановская продемонстрировала стальной пресс в откровенном бикини.
Ранее сообщалось, что супруга Николая Тищенко показала экстремальные развлечения в Таиланде.