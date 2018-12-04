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Відбір на Євробачення 2019: французький співак представив україномовну пісню

Lite » Зірки 04.12.2018 - 11:53
Відбір на Євробачення 2019: французький співак представив україномовну пісню
Поль Манондіз (фото: прес-служба співака)

Артист знову хоче представляти Україну на престижному пісенному конкурсі

Популярний співак Поль Манондіз, який переспівав хіт Олега Винника французькою мовою, вирішив взяти участь у Національному відборі на Євробачення 2019.

З такої нагоди артист записав нову україномовну пісню "Про Що Мовчить Моє Серце".

"У кожного з нас є серце. Воно б'ється і людина живе. Воно слухає, любить, мовчить, тремтить... Відчуй, що у тебе всередині. Послухай своє серце. Воно хоче говорити з тобою. Слухай, що воно тобі каже. Серце ніколи не обдурить тебе", - коментує пісню Манондіз.

Відео: YouTube/Paul Manandise

Меломани вже оцінили нове творіння артиста.

"Дякую вам, Поль, за любов до України! Люблю слухати вас!" - написала Людмила Бараненко.

"Гарна пісня! І ви, Поль, душевно її виконуєте!" - зазначила Меланія Шаліта.

А Юля Яхшинян пообіцяла, що буде вболівати в Нацвідборі тільки за Манондіза.

Відзначимо, що в минулому році харизматичний француз також хотів взяти участь у відборі на Євробачення з піснею "Je t'aime (Але Я Не Можу Більше Так)". Але через деякі нюанси цьому не судилося статися.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Раніше ми писали, що Манондіз записав пісню "Мій рай", в якій зізнався в любові нашій країні. А всенародну любов українців Полю принесла не тільки ця композиція, а й ще кілька хітів, серед яких "Черемшина", "Горизонт", "Люляй Люляй", "Вирушали Хлопці", фантастична спільна робота з B&B Project та інші.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Додамо, що у всіх молодих і не дуже артистів є шанс поборотися за можливість представляти Україну на престижному пісенному конкурсі. Про те, що для цього потрібно зробити - читайте у нас на сайті.

Відео: РБК-Україна

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