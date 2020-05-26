Не засуджуйте Макса: Дана з Холостяк-10 емоційно звернулася до шанувальників

Дана з Холостяк-10 (фото: СТБ)

Дана і Даша прокоментували свою участь в проекті

22 травня на СТБ відбувся фінал романтичного реаліті Холостяк-10, в якому головний герой Макс Михайлюк зробив вирішальний вибір і вручив кільце Даші. Обидві фіналістки в цей день виглядали шикарно, хоч і дуже по-різному. Пропонуємо подивитися фотосесії дівчат перед Церемонією вручення кільця, а також прочитати їх одкровення про участь у реаліті.

Дана

У фіналі дівчина з'явилася в ефектному червоному сукні з відкритою спиною, яке підкреслювало її емоційну натуру і модельні параметри. Волосся фіналістки були зібрані, а аксесуаром послужили ефектні масивні сережки в тон наряду.

«Вже пройшло більше 3-х місяців. Переглянувши фінал, чесно зізнаюся: не змогла не розплакатися. Але я вдячна кожному, хто причетний до проекту «Холостяк», за всі ті емоції, які я отримала, за мурашки від закоханості, за натхнення і.. за Макса. Це були одні з найяскравіших 2,5 місяці в моєму житті. Це такий період, який залишиться в серці і спогадах назавжди. Як співає Валерій Меладзе: «...було все відчайдушно красиво...». Тому не співчувайте мені, будь ласка. Я вважаю, що все склалося саме так, як краще для нас обох... Я дуже ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово наголошували. І це нормально. Причин, чому все саме так закінчилося, на мою думку, немає. Вони - ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття. Спасибі всім за ваші щирі побажання. Я обіцяю вас не розчарувати і продовжувати надихати. Попереду - все тільки найкраще. Я в цьому впевнена і вірю в це завдяки вашим словам. P. S. Не пропустіть пост-шоу в наступну п'ятницю. Там буде більше одкровень про моє життя після проекту. Обіцяю здивувати», – написала в соціальній мережі Дана.

Даша

Образ Даші кардинально відрізнявся від способу Дані – переможниця реаліті з'явилася перед Максом в білій мереживній сукні з летять рукавами, яке було їй дуже до лиця. Волосся Даші прикрашали перлинки. Незважаючи на романтичність образу, в соціальній мережі дівчина наголосила одне з важливих і сильних якостей: «Щастя супроводжує сміливим!».

«Як на мене, проект «Холостяк» завжди був і залишається самим гарним проектом на українському ТБ. Я почала його дивитися з другого сезону і в кожному бачила красивих дівчаток і красивого хлопчика, які намагаються побудувати відносини. Я не естет, але мені приємно спостерігати за чимось красивим. І ось саме в цьому заслуга людей, які роблять все, щоб ця так звана «картинка» відбулася! Я хочу сказати величезне спасибі всій команді, всім, хто був поряд з самої Першої вечірки. Ви навіть не уявляєте, яке велика кількість людей працювало над тим, щоб відбувся наш хеппі-енд. І останнє. Є герої проекту, учасниці, сам Холостяк, але душа його – це безумовно команда! Ці люди зробили історію. Спасибі вам за пережиті емоції, які розділяли разом з нами», – подякувала команду реаліті Даша.

Нагадаємо, раніше Холостяк-10 Макс Михайлюк показав, як робить тіло рельєфним.

Як склалися долі учасниць і головного героя після проекту – дізнатися вже в цю п'ятницю, 29 травня о 19:00, у фінальному пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» на СТБ!

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Автор: Юля Петрова