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Особлива магія: Слава Камінська загадала бажання в "місці сили" в Іспанії

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.02.2020 - 10:57
Особлива магія: Слава Камінська загадала бажання в "місці сили" в Іспанії
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка відвідала монастир Монсеррат в Іспанії

Слава Камінська з групи НеАнгели любить зміни - так, нещодавно співачка раптово вирішила змінити імідж і перефарбувала своє "фірмове" руде волосся в більш світлий відтінок. Крім того, раніше вона також обрізала локони трохи коротше. Зараз артистка влаштувала собі невелику подорож і відправилася до Іспанії.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася атмосферним знімком з особливого "місця сили" - монастиря Монсеррат. На фото Слава в спортивній кофті торкається рукою знаменитої ікони Чорної Мадонни, яка, за повір'ями, виконує бажання. Як зізналася зірка, вона також попросила про найзаповітніше.

Особлива магія: Слава Камінська загадала бажання в &quot;місці сили&quot; в Іспанії

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"У світі є чимало місць, чия особлива магія і енергетика не має потреби в доказах. Сьогодні я загадала бажання, тримаючи за руку Чорну Мадонну або, як її ще називають, Діву Монсерратську. Щорічно цей гірський монастир відвідують близько 3 000 000 туристів і паломників різних національностей і віросповідань. На чудесне зцілення не розраховую, але в диво продовжую вірити. Нехай збудеться. Розкажіть про свої місця сили. Де загадували, що збулося?" - поділилася Камінська.

Підписники співачки почали розповідати про свій досвід виконання бажань і ділитися "місцями сили". Багато написали, що у них збулося загадане в Монсеррат бажання.

  • В Ізраїлі біля стіни плачу
  • Ми теж там були! Неймовірне відчуття
  • Річка Йордан і стіна плачу. Так як була там зовсім не давно, то бажання не здійснилися. Але свято вірю, все буде добре
  • Загадували там і збулося!!!
  • Тут теж загадувала. Через 4 місяці збулося
  • У нас бажання здійснилося через 2 місяці відвідування Монсеррат. цього року їдемо дякувати за подарунок довгоочікуваний
  • Ой там дуже класно, але я не загадувала бажання. ще там біля монастиря продають дуже смачні сири Манчего
  • Монсеррат - це любов.Взагалі Іспанія -це одна суцільна любов
  • чудове місце!
  • Ми теж з чоловіком і з сином там загадували! Правда , я вже і не пам'ятаю чого просила

Особлива магія: Слава Камінська загадала бажання в &quot;місці сили&quot; в Іспанії

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

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