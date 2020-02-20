Фарбована: Слава з НеАнгелів зважилася на радикальні зміни в зовнішності

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка зважилася на зміну звичного іміджу

Слава Камінська з гурту НеАнгели з дитинства була руденькою – колір волосся в юні роки доставляв майбутній артистці чимало страждань. Але з часом вона почала цінувати свою особливість і пишатися нею, а відтінок поступово втратив інтенсивність і потьмянів. Зірка не раз зізнавалася, що не фарбує волосся і красивий мідний відтінок – дар природи. Але Славі захотілося кардинальних змін і вона зважилася на перший крок – змінила колір чубчика і висвітлила пасма.

Співачка опублікувала нарізку з відео, на яких зображений процес її перевтілення. Стиліст "чаклує" над її пасмами, поки Слава терпляче сидить у кріслі.

"Тепер я теж "с**ка фарбована", нехай навіть в районі чубчика. Але все одно приємно. Жека, ти вмієш зрізати і пофарбувати ці нудні будні. Люблю і довіряю", - звернулася вона до стиліста.

Пізніше Слава показала фото на тлі палаючого вогнями пейзажу і запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона вирушила в подорож. Підписники зірки почали ділитися своїми припущеннями.

На знімку співачка позує в зелених штанях і чорному кардигані з великими принтами-написами, а також з рюкзаком і стильною поясний сумкою. Пізніше стало ясно, що вона вирушила ближче до моря, але де саме опинилася зірка, вона поки тримає в секреті.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з гурту НеАнгели показала активні вихідні з 4 - річним сином Леонардом. Вони вирушила на каток в один з київських ТРЦ, де було так багато бажаючих покататися, що артистку "мало не зніс «"північний олень".