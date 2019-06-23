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В ошийнику і боді: зухвала Регіна Тодоренко спокусила спекотним фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2019 - 15:10
В ошийнику і боді: зухвала Регіна Тодоренко спокусила спекотним фотосетом
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча постала перед шанувальниками у несподіваному амплуа

Регіна Тодоренко менше, ніж через півроку після пологів влаштувала сміливу фотосесію в купальниках під час подорожі в Дубаї. Молода мама не соромиться показувати свою фігуру після появи на світ малюка, тим більше, що вона швидко прийшла у форму, і тепер може легко дозволити собі відверті фотосети, що зірка і зробила, показавши результати своїх зусиль на сторінці в Instagram.

Телеведуча постала перед шанувальниками в абсолютно несподіваному образі – фатальної жінки-вамп! Вона позувала перед камерою в чорному боді і шкіряній куртці-косусі, а в якості ефектного аксесуара у неї на шиї – масивний ошийник.

"Покривлялось трохи тут для самого прекрасного і деспотичного фотографа. Зовсім скоро покажемо вам результат", - заінтригувала вона.

Шанувальники прийшли в повний захват, побачивши абсолютно іншу, не звичну для них Регіну, і поспішили обсипати її компліментами, відзначаючи кожну деталь – від ідеальної фігури, до сміливості образу.

"Супер! Регіна, ти молодчинка!", "Найкраща, найкрасивіша Региночка", "Региночка як завжди неперевершена", "Красуня!", "Як і завжди Вогонь!", "Шикарна", "Круто!", "Яка красива. Фігура просто шикарна. І взагалі, ось він величезний плюс грудного вигодовування – декольте", "Дуже здорово!", "Класна і крута", - писали коментатори.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко захопила фото в купальнику, похвалившись розкішною зоною декольте.

Раніше Регіна Тодоренко спантеличила мережу зізнанням чоловікові Владу Топалову. Вона зазначила, що любить і ненавидить його одночасно, чим спровокувала чутки про розлучення.

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Новини України Регіна Тодоренко
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