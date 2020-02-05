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Організатори премії Оскар випадково "злили" список переможців в мережу, а після назвали його "збоєм системи"

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2020 - 17:41
Організатори премії Оскар випадково "злили" список переможців в мережу, а після назвали його "збоєм системи"
Хоакін Фенікс в ролі Джокера (фото: instagram.com/theacademy)

Новий скандал на церемонії

Церемонія вручення нагород "Оскар" – головна подія, яку з нетерпінням очікують не тільки номінанти, але і їхні шанувальники. Припущення, хто ж отримає заповітну статуетку, будують всі від мала до велика. І організатори вирішили напередодні заходу, що відбудеться вже скоро – в ніч з 9-го на 10-е лютого, підсилити інтригу, заодно "погравши" зі своїми послідовувачами у Twitter.

Організатори премії Оскар випадково &quot;злили&quot; список переможців в мережу, а після назвали його &quot;збоєм системи&quot;Пост организаторів (фото: прінтскрін twitter.com/TheAcademy)

Суть була в тому, що в записі Американської академії кінематографічних мистецтв опублікували можливий список переможців, а фоловерам запропонували зробити ставки, хто ж понесе головний приз. Щоб продемонструвати, як працює нова інтерактивна функція, на офіційній сторінці була опублікована таблиця з номінантами, на яких зробили ставки самі організатори. І цей список повторив склад переможців BAFTA. У ньому фігурують Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Сем Мендес...

Організатори премії Оскар випадково &quot;злили&quot; список переможців в мережу, а після назвали його &quot;збоєм системи&quot;Бред Пітт, "Одного разу в... Голлівуді" (фото: instagram.com/theacademy)

Фоловери не оцінили такий хід кіноакадемії, назвавши поведінку некоректною по відношенню до інших номінантів. Деякі з найбільш обурених висунули версію, що, таким чином, організатори просто випадково злили імена переможців "Оскара 2020".

Організатори премії Оскар випадково &quot;злили&quot; список переможців в мережу, а після назвали його &quot;збоєм системи&quot;Рене Зеллвегер, "Джуді" (фото: instagram.com/theacademy)

Щоб зупинити хвилю обурення, твіт був вилучений, а той самий список з іменами переможців "Оскара" названий "збоєм системи". Після цього Академія поспішила опублікувати пост, в якому запропонувала глядачам зробити прогнози на перемогу того чи іншого актора або актриси. "Думаєте, ви знаєте, хто візьме "Оскара" додому в цьому році? Зробіть ваші прогнози #Oscars і налаштуйтеся в неділю, 9 лютого, щоб побачити, чи були ви праві!", – написали організатори.

Організатори премії Оскар випадково &quot;злили&quot; список переможців в мережу, а після назвали його &quot;збоєм системи&quot;Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо" (фото: instagram.com/theacademy)

Нагадаємо, нещодавно в честь номінантів "Оскара" був влаштований традиційний урочистий сніданок. На ньому блищали багато зірковиїх гостей, включаючи Шарліз Терон, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Рене Зеллвегер, Квентіна Тарантіно і Роберта Де Ніро.

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