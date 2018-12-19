Open Kids приголомшили шанувальників несподіваною новиною

Фото: Open Kids (прес-служба)

Гурт Open Kids пообіцяв шанувальникам масу сюрпризів у наступному році

Популярна українська група, кумири тінейджерів Open Kids здивувала прихильників новиною про прийдешні зміни і нововведення, які найближчим часом чекають фанів. Про це йшла мова в пості на сторінці колективу в Instagram.

"Улюблені, "Кидсери"! Ми йшли з вами пліч-о-пліч цілих шість років, ви росли, ви змінювалися – змінювалися й ми, і в якийсь момент цей процес прийшов до свого логічного висновку. Не хочеться говорити про те, що це кінець. Адже ми з вами – велика і дружна сім'я, а сім'я закінчитися не може. Це просто черговий етап, важкий для всіх нас, але необхідний. Ми пам'ятаємо, як тільки починали цей шлях, як хвилювалися і скільки всього пережили, щоб досягти цих висот, щоб знайти в кожному з вас вірного і доброго друга! Open Kids – це те, завдяки чому всі ми здобули життєвий досвід, який навіки залишиться відбитком в наших серцях. Нам дуже не хочеться, щоб ви сумували, і тому ми приготували для вас те, що по-справжньому вам запам'ятається! І зовсім скоро ми вам все обов'язково розповімо і покажемо! Будьте на зв'язку!" - запевнили співачки.

Фото: Open Kids (прес-служба)

Юні артистки додали, що росли разом зі своїми шанувальники і змінювалися одночасно з ними, тепер їх творчість зазнає деякі трансформації.

"Наш шлях розпочався 6 років тому, тоді нашим шанувальникам було, як і нам, 9-10 років, сьогодні ж – це юні дівчата, яким вже від 15 до 18 років. На наші концерти продовжують ходити Кидсери, яким починаючи від 4 років, і це здорово! Але наша команда вирішила внести деякі корективи, які будуть цікаві як молоді, так і нашим зовсім маленьким шанувальникам", - зазначили дівчата.

Фото: Open Kids (прес-служба)

Open Kids пообіцяли, що порадют фанів виходом відразу двох альбомів.

"Станеться те, чого ми так довго чекали – презентація альбому. У нас вже в арсеналі 21 трек, 4 зараз у підготовці, так що порадуємо своїх шанувальників свіжими і крутими треками. Обов'язково вийде і другий альбом, де будуть зібрані всі повністю треки за 6 років існування групи", - зізналися Юля, Лера, Ангеліна і дві Ані.

Фото: Open Kids (прес-служба)

Ясність у питання вніс продюсер групи Юрій Петров, рассекретив плани своїх підопічних на наступний рік.

"У нас багато планів на 2019 рік. На початку року, ми плануємо вихід відео-роботи на нову пісню "Дура", участь в якій візьме популярна молодь – актори, учасники теле-шоу і відомі блогери. Про що пісня і кліп, поки не розкрию карти, але скажу, що робота продовжить актуальну тему молоді – відносин, яскравих відчуттів і емоцій", - пообіцяв він.

Фото: Open Kids (прес-служба)

За його словами, навіть самі учасниці проекту ще не підозрюють, що їх чекає далі, але обіцяє, що це буде приємною несподіванкою для всіх.

Фото: Юрій Петров (прес-служба)

"Вже навесні команда планує озвучити більш детальну інформацію та плани на цей рахунок. Навіть самі учасниці групи не в курсі майбутніх змін, так як це і буде одним з основних умов майбутнього проекту. А для шанувальників групи це стане справжнім сюрпризом, але ми впевнені, що обов'язково втягне по-повній!" - запевнив продюсер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Open Kids закликали шанувальників нагородити улюблених вчителів, ставши амбасадорами престижної междурнародной премії для викладачів.

А також розповідали про те, що Open Kids розповіли про свою завантаженість, відносини і секрети колективу.