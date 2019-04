"Вона неймовірна": американська співачка LP виступила в Києві з новим альбомом

Повністю заповнений Палац спорту в Києві - не таке вже часте явище, проте популярна американська співачка Лаура Перголицци, відома як LP, змогла цього досягти. 14 квітня зірка відіграла в столиці України яскравий концерт - артистка презентувала шанувальникам свій новий альбом Heart to mouth.

Фани не підвели і гідно зустріли улюблену виконавицю - зал активно підспівував майже всім пісням, гарно світив ліхтариками під час повільних композицій і просто-таки засипав артистку подарунками.

Лаура ж за своїм звичаєм кілька разів розкидала у натовп троянди, а також від усього серця дякувала Києву за такий теплий прийом.

Фото: LP дала концерт в Києві (instagram.com/deineko.photography)

Крім пісень з нової платівки, LP виконала і давно улюблені хіти - такі, як Lost on you, Other people, Muddy waters та інші.

Відео: (instagram.com/i_adore_lp)

Сама артистка опублікувала ефектне відео з концерту у своїх Instagram-історіях.

Користувачі мережі також активно діляться своїми враженнями, відзначаючи, що Перголицци - просто неймовірна, і викладаючи свої відео.