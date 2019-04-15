ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Вона неймовірна": американська співачка LP виступила в Києві з новим альбомом

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 17:28
"Вона неймовірна": американська співачка LP виступила в Києві з новим альбомом
Фото: LP дала концерт в Києві (instagram.com/deineko.photography)

Шанувальники співачки повністю заповнили Палац спорту і активно підспівували кожній пісні

Повністю заповнений Палац спорту в Києві - не таке вже часте явище, проте популярна американська співачка Лаура Перголицци, відома як LP, змогла цього досягти. 14 квітня зірка відіграла в столиці України яскравий концерт - артистка презентувала шанувальникам свій новий альбом Heart to mouth.

Фани не підвели і гідно зустріли улюблену виконавицю - зал активно підспівував майже всім пісням, гарно світив ліхтариками під час повільних композицій і просто-таки засипав артистку подарунками.

Лаура ж за своїм звичаєм кілька разів розкидала у натовп троянди, а також від усього серця дякувала Києву за такий теплий прийом.

 

Фото: LP дала концерт в Києві (instagram.com/deineko.photography)

Крім пісень з нової платівки, LP виконала і давно улюблені хіти - такі, як Lost on you, Other people, Muddy waters та інші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від @i_adore_lp

Відео: (instagram.com/i_adore_lp)

Сама артистка опублікувала ефектне відео з концерту у своїх Instagram-історіях.

Користувачі мережі також активно діляться своїми враженнями, відзначаючи, що Перголицци - просто неймовірна, і викладаючи свої відео.

"Заслуговуєш на більше": MARUV похвалилася новим рекордом (відео) Спокусливий рятувальник: Надя Дорофєєва запалила на секретній вечірці в Києві (фото)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України концертпевецLP
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся